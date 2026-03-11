Trump va invoquer la loi d'urgence pour Sable Offshore, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump envisage d'invoquer la loi d'urgence pour Sable Offshore SOC.N qui cherche à relancer la production d'un groupe de plateformes offshore en Californie, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne familière avec le sujet.

Sable Offshore n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.