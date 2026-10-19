Trump va créer une nouvelle division au sein des NIH ainsi qu'un groupe de travail dédié à la santé des femmes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump devrait signer lundi, en présence de la première dame Melania Trump, un décret présidentiel visant à créer un groupe de travail et une division au sein des Instituts nationaux de la santé (NIH) consacrés à la santé des femmes, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Ce groupe de travail sera dirigé par la chef de cabinet de Donald Trump à la Maison Blanche, Susie Wiles, qui a récemment annoncé qu’elle était guérie de son cancer , ainsi que par le secrétaire américain à la Santé, Robert Kennedy, a précisé ce responsable.

La nouvelle division de la santé des femmes au sein des NIH ne remplacera pas le Bureau de la recherche sur la santé des femmes de l’agence, mais aura un mandat plus large allant au-delà de la recherche.

D’après son agenda officiel, Donald Trump devrait signer un décret à 11 heures à la Maison Blanche.

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute les NIH, n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ce décret, dont la nouvelle a été rapportée pour la première fois par USA Today.

Dans le discours qu’elle doit prononcer lors de cet événement, Melania Trump devrait aborder, entre autres sujets, la nécessité de recourir à l’intelligence artificielle pour accélérer les avancées en matière de santé des femmes, ainsi que l’accès aux soins et leur caractère abordable, a précisé ce responsable.

Cette initiative intervient après que Donald Trump et son administration ont appelé à des coupes budgétaires dans le domaine de la santé , notamment au sein des NIH , et ont pris des mesures l’année dernière pour réduire les effectifs fédéraux dans le secteur de la santé

Depuis le début du second mandat de Trump en janvier 2025, son administration s’est efforcée de réduire les subventions accordées par les NIH aux recherches portant sur des thèmes liés à la diversité et aurait pris des mesures pour permettre à des responsables politiques nommés de contrôler le financement de la recherche en santé.

Elle a également lancé une évaluation controversée de la sécurité de la pilule abortive, également appelée mifépristone, qui pourrait ouvrir la voie à des restrictions. Certains groupes de défense de la santé ont critiqué cette initiative, la qualifiant de motivée par des considérations politiques, tandis que certains groupes anti-avortement estiment que l’évaluation avance trop lentement. Au début du mois, des responsables américains ont déclaré devant un tribunal que l’évaluation serait achevée d’ici mars , plusieurs mois après les élections législatives de mi-mandat du 3 novembre.

Les autorités sanitaires américaines ont également supprimé une mise en garde de sécurité de longue date figurant sur de nombreux produits de traitement hormonal substitutif (THS), ce qui a réduit l’offre et entraîné des pénuries , et ont exhorté davantage de fabricants à étudier les traitements à base de testostérone pour les femmes , ce qui pourrait favoriser de futures autorisations de mise sur le marché de produits spécifiques aux femmes.

Le HHS a également pris pour cible les fonds destinés au planning familial, en annonçant plus tôt cette année que, pour la première fois, il exigerait des candidats à un financement au titre du Titre X qu’ils alignent leurs programmes sur les priorités politiques de Trump, ce qui a donné lieu à des actions en justice .