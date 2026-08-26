Trump transmet l'accord nucléaire avec l'Arabie saoudite au Congrès, mais affirme que Riyad doit reconnaître Israël

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* Trump maintient sa position selon laquelle l'Arabie saoudite doit reconnaître Israël

* Le Congrès dispose de 90 jours pour examiner l'accord

* Des réacteurs Westinghouse seraient construits en Arabie saoudite

(Ajout d’un commentaire d’un défenseur de la non-prolifération au dernier paragraphe, et d’informations contextuelles dans les quatre derniers paragraphes) par Timothy Gardner

Le président Donald Trump a transmis au Congrès un projet d'accord avec l'Arabie saoudite sur l'énergie nucléaire civile, tout en insistant sur le fait que cet accord n'entrera en vigueur que si le royaume normalise ses relations avec Israël, a déclaré mardi à Reuters un responsable de l'administration américaine.

Cet accord, conclu en juillet et qui permettrait à des entreprises américaines d’exporter des technologies nucléaires civiles vers le royaume, a été transmis au Congrès lundi, selon ce responsable américain qui a souhaité garder l’anonymat.

L’ambassade saoudienne à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

On ignore comment Donald Trump compte faire avancer ses objectifs en soumettant cet accord nucléaire au Congrès, qui dispose de 90 jours de session pour l'examiner.

« La position du président reste inchangée: l’accord ne sera mis en œuvre que si l’Arabie saoudite adhère aux Accords d’Abraham », a déclaré le responsable américain dans un e-mail, faisant référence aux accords négociés par les États-Unis entre Israël et des pays arabes et à majorité musulmane en vue d’une normalisation des relations.

Ces accords, conclus en 2020 et 2021, ont été signés entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

Quelques jours après avoir donné son accord sur l’accord nucléaire saoudien en juillet, Donald Trump, qui avait travaillé sur un pacte similaire au cours de son premier mandat, a posé la normalisation comme condition à son entrée en vigueur .

L’ancien président Joe Biden avait également fait pression en faveur d’un accord nucléaire et souhaitait le lier à ces accords. Les diplomates estimaient que Riyad était sur le point de normaliser ses relations avec Israël en 2023, mais le début de la guerre menée par Israël contre Gaza en octobre 2023 a bouleversé la donne.

L’Arabie saoudite a exigé un processus irréversible vers la création d’un État palestinien avant de reconnaître Israël.

Cet accord nucléaire d’une durée de 30 ans prévoit la construction de réacteurs AP1000, un projet d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui profiterait à Westinghouse, détenue conjointement par la société canadienne Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.N .

L'accord a été transmis aux dirigeants du Congrès et devrait être soumis aux commissions mercredi, ont indiqué deux sources parlementaires. À moins que le Congrès ne s'y oppose dans un délai de 90 jours de session, il entrera en vigueur. Si le Congrès venait à rejeter l'accord, Donald Trump pourrait opposer son veto à cette décision, ce qui nécessiterait une majorité des deux tiers au Congrès pour être annulé.

"LOIN D’ÊTRE IDÉAL"

Certains législateurs démocrates et défenseurs de la non-prolifération ont critiqué cet accord nucléaire, estimant qu’il n’empêche pas l’Arabie saoudite d’enrichir de l’uranium ou de retraiter des déchets nucléaires, deux voies potentielles menant à la fabrication d’une arme nucléaire. Les Émirats arabes unis avaient accepté de telles mesures, considérées comme la "norme d’excellence", dans le cadre de leur accord nucléaire civil conclu en 2009 avec Washington.

L’administration Trump affirme que l’accord comporte les mesures de non-prolifération requises par la loi.

En lançant cette procédure, Donald Trump a ouvert la possibilité que le Congrès autorise la mise en œuvre de l’accord sans les clauses relatives à la normalisation des relations et à la non-prolifération, a déclaré Henry Sokolski, directeur du Nonproliferation Policy Education Center. "Ce n’est guère idéal si l’on prend au sérieux l’interdiction de l’enrichissement et la reconnaissance d’Israël", a déclaré Sokolski.