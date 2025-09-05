 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump sur les arrestations d'immigrants à l'usine Hyundai : il s'agissait d'étrangers en situation irrégulière
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a exprimé vendredi son soutien à une descente de police dans une usine de batteries de voitures Hyundai en construction en Géorgie, au cours de laquelle des centaines d'ouvriers ont été arrêtés. S'adressant aux journalistes dans le bureau ovale, Donald Trump a qualifié les travailleurs d'"étrangers illégaux" et a déclaré que les autorités américaines "faisaient leur travail."

