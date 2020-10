Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump sort saluer ses sympathisants devant l'hôpital Reuters • 05/10/2020 à 03:04









WASHINGTON, 5 octobre (Reuters) - Les médecins soignant le président américain, Donald Trump, ont donné des informations contradictoires concernant sa santé dimanche, quelques heures avant que le président ne sorte en convoi automobile saluer ses sympathisants. Donald Trump, âgé de 74 ans, a salué masqué ses sympathisants depuis une voiture faisant partie d'un convoi de véhicules sorti devant l'hôpital militaire Walter Reed. Il s'agit de la première apparition publique de Donald Trump depuis son hospitalisation vendredi. "C'est une aventure très intéressante. J'apprends beaucoup sur le COVID", a déclaré Donald Trump dans une vidéo publiée sur Twitter peu de temps avant sa sortie inopinée. Les médecins ont annoncé que l'état du président américain s'améliorait et qu'il pourrait regagner la Maison blanche dès lundi. Ils ont néanmoins déclaré surveiller l'état des poumons de Donald Trump après que ce dernier a bénéficié d'une assistance respiratoire. (Alexandra Alper, Jeff Mason, Doina Chiacu, Andy Sullivan, Katanga Johnson, Daphne Psaledakis, Steve Holland, Deena Beasley and Chris Kahn; version française Camille Raynaud)

