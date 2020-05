Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump signera jeudi un décret sur les réseaux sociaux-Maison blanche Reuters • 28/05/2020 à 01:01









A BORD D'AIR FORCE ONE, 28 mai (Reuters) - Donald Trump signera jeudi un décret concernant les opérateurs de réseaux sociaux, a indiqué mercredi une porte-parole de la Maison blanche, quelques heures après que le président américain a menacé de réguler ou de fermer des entreprises du secteur. Twitter a ajouté mardi à un double message de Donald Trump sur la plate-forme un avertissement incitant les utilisateurs à vérifier la véracité des affirmations du président américain, provoquant la colère de celui-ci qui a dénoncé une atteint à la liberté d'expression. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -1.32% TWITTER NYSE -2.82%