Trump se soumettra à un nouveau test Covid avant le débat de Nashville

PHOENIX, Arizona, 19 octobre (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi qu'il se soumettrait à un nouveau test de dépistage du coronavirus avant le second et dernier débat de la campagne présidentielle qui l'opposera jeudi à son adversaire démocrate, Joe Biden. "Bien sûr cela ne me posera aucun problème", a répondu le président républicain à des journalistes lui demandant s'il se ferait tester avant le débat programmé à Nashville, dans le Tennessee. Donald Trump a annoncé début octobre qu'il avait été testé positif au coronavirus et a passé près de quatre jours à l'hôpital militaire Walter-Reed de Bethesda, dans le Maryland, avant de regagner la Maison blanche. Son médecin a déclaré le 12 octobre que le président avait subi un test négatif et qu'il n'était plus contagieux. (Jeff Mason version française Henri-Pierre André)

