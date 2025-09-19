Trump salue un entretien constructif avec Xi sur Tiktok et le commerce

(Actualisé avec commentaires de Trump et médias chinois)

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi avoir progressé sur la voie d'un accord sur l'avenir de TikTok aux Etats-Unis lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il a dit prévoir de rencontrer en tête à tête à la fin du mois d'octobre en Corée du Sud.

Selon les médias officiels chinois, qui ont fait état comme Donald Trump d'une conversation "constructive", Xi Jinping s'est dit ouvert à des négociations sur le sort de la plateforme tout en invitant Washington à s'abstenir de mesures commerciales unilatérales.

"Nous avons fait des progrès sur de nombreuses questions très importantes, notamment le commerce, le fentanyl, la nécessité de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'approbation de l'accord TikTok", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Le président américain a déclaré qu'outre une rencontre lors du sommet du forum Apec (Coopération économique Asie-Pacifique) qui doit se tenir en Corée du Sud fin octobre-début novembre, il se rendrait en Chine début 2026. Il a également assuré que Xi Jinping effectuerait ensuite une visite aux Etats-Unis.

"L'appel a été très fructueux. Nous nous reparlerons au téléphone. Nous apprécions l'approbation de TikTok et nous avons tous deux hâte de nous rencontrer à l'Apec !", a-t-il ajouté, sans divulguer le moindre détail sur les termes d'un éventuel accord sur TikTok.

Le Congrès américain a adopté l'an dernier une loi ordonnant la fermeture de la plateforme si ses activités aux Etats-Unis n'étaient pas vendues par son propriétaire chinois ByteDance, pour des raisons de sécurité nationale.

Mais Donald Trump a accordé dès son retour au pouvoir en janvier dernier un délai supplémentaire à l'application afin de lui trouver un nouveau propriétaire.

Le chef de la Maison blanche, réticent à l'idée de fermer TikTok aux Etats-Unis du fait du grand nombre d'utilisateurs de l'application, a besoin que Pékin donne son feu vert à une offre de rachat américaine.

"J'aime TikTok. Elle a aidé à me faire élire", a déclaré jeudi Donald Trump lors d'une conférence de presse.

Des questions cruciales demeurent à propos de l'accord de principe entre les deux pays annoncé cette semaine par des officiels américains, concernant notamment la structure de capital de l'entreprise, l'ampleur du contrôle que Pékin conserverait ou non, et la réaction du Congrès américain.

FRONTS MULTIPLES

Selon des sources au fait de la question, une fois acté le transfert des opérations de TikTok aux Etats-Unis, l'application continuerait d'utiliser l'algorithme mis au point par ByteDance. Cela préoccupe des élus américains, inquiets que la Chine puisse espionner les Américains ou mener des opérations d'influence via l'application. Pékin dit qu'aucune preuve ne montre que TikTok représente un danger de sécurité nationale.

C'est la deuxième fois cette année que les deux parties se disent sur le point de conclure un accord sur TikTok. La précédente annonce, en mars, n'avait finalement pas abouti.

Le dossier TikTok est mené en parallèle à des négociations plus larges entre les Etats-Unis et la Chine, qui tentent de parvenir à un accord commercial pour éviter d'importants droits de douane réciproques.

Une trêve commerciale a été convenue en mai, puis prolongée à la mi-août de trois mois, mais les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales restent glaciales.

En marge du commerce persistent des points de friction, notamment à propos de Taïwan et des revendications territoriales de Pékin en mer de Chine du Sud, reléguées au second plan à Washington par les guerres en Ukraine et à Gaza.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a déclaré que la diplomatie entre les chefs d'Etat "joue un rôle irremplaçable pour fournir des orientations stratégiques pour les relations sino-américaines".

Signe de bonne volonté en amont de l'entretien téléphonique Trump-Xi, la Chine a autorisé cette semaine le départ d'une banquière de Wells Fargo WFC.N qui avait depuis plusieurs mois interdiction de quitter le territoire chinois pour retourner aux Etats-Unis.

(Trevor Hunnicutt, avec la contribution de David Brunnstrom; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)