Zone euro: Baisse surprise de la confiance des consommateurs en décembre

Des clients font leurs courses dans un hypermarché Carrefour à Nice, à côté de chariots de supermarché
La confiance des consommateurs de la zone euro a baissé de manière inattendue en décembre, montre une estimation préliminaire publiée vendredi par la Commission européenne.
L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -14,6 en décembre, après -14,2 en novembre.
Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre à -14,0.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer