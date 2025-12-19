information fournie par Reuters • 19/12/2025 à 16:42

Zone euro: Baisse surprise de la confiance des consommateurs en décembre

Des clients font leurs courses dans un hypermarché Carrefour à Nice, à côté de chariots de supermarché

La confiance ‍des consommateurs de la zone ‌euro a baissé de ​manière inattendue en ⁠décembre, montre une estimation ⁠préliminaire ‍publiée vendredi ⁠par la Commission européenne.

L'indice mesurant ​le moral des consommateurs de ⁠la ​zone euro est ressorti ​à -14,6 ​en décembre, après -14,2 ​en ⁠novembre.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient ‌à un chiffre à -14,0.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate ‌Entringer)