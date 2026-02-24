Trump s'en prend au monde entier alors que ses tarifs douaniers ne sont pas à la hauteur

24 février - Gregor Stuart Hunter fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir Est-ce l'art de l'accord? Le président américain Donald Trump a averti ses partenaires commerciaux de ne pas "jouer le jeu" en se retirant des accords commerciaux récemment conclus après que la Cour suprême a annulé ses tarifs douaniers d'urgence.

Mais certains gouvernements étrangers veulent simplement savoir si les conditions qu'ils ont négociées à l'origine sont toujours valables.

Après ce revers tarifaire, M. Trump devrait "sortir le grand jeu" lors de son discours annuel sur l'état de l'Union , mardi, et pourrait s'en prendre à certains juges de la Cour suprême siégeant dans l'hémicycle. Mais les gouvernements asiatiques se posent des questions. Le Japon veut savoir si le traitement réservé au pays dans le cadre du nouveau régime tarifaire américain sera aussi favorable que l'accord conclu entre les deux parties l'année dernière. Quant au gouvernement taïwanais, il cherche à obtenir des États-Unis l'assurance que les conditions avantageuses qu'il a déjà acceptées ne changeront pas. Pour ne pas être en reste avec le drame commercial de Washington, la Chine a interdit mardi l'exportation de biens à double usage à 20 entités japonaises qui, selon elle, ont des liens militaires, dans le but de freiner la "remilitarisation" du Japon.

Les marchés japonais et chinois ont largement ignoré le différend, bénéficiant de la baisse des droits de douane américains alors qu'ils rouvraient leurs portes après les congés locaux et rattrapaient les nouvelles commerciales de vendredi. Le Nikkei 225 .N225 et le CSI 300 .CSI300 ont tous deux gagné plus de 1%.

Ailleurs en Asie, les marchés se sont stabilisés après la chute de Wall Street lundi, que certains analystes ont attribuée à une analyse "apocalyptique" de Citrini Research publiée plus tôt cette semaine, qui présentait une vision des ravages que l'intelligence artificielle pourrait causer à l'économie mondiale dans les années à venir. Les contrats à terme sur le S&P 500 e-mini EScv1 se sont redressés, augmentant de 0,3 %.

Dans le même temps, les fabricants de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ont propulsé les indices de référence de Taïwan et de la Corée du Sud vers de nouveaux sommets, propulsant l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS vers un nouveau record.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en hausse de 0,3%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 gagnaient 0,2% et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en baisse de 0,1%.

