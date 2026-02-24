 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump s'en prend au monde entier alors que ses tarifs douaniers ne sont pas à la hauteur
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 06:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - Gregor Stuart Hunter fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir Est-ce l'art de l'accord? Le président américain Donald Trump a averti ses partenaires commerciaux de ne pas "jouer le jeu" en se retirant des accords commerciaux récemment conclus après que la Cour suprême a annulé ses tarifs douaniers d'urgence.

Mais certains gouvernements étrangers veulent simplement savoir si les conditions qu'ils ont négociées à l'origine sont toujours valables.

Après ce revers tarifaire, M. Trump devrait "sortir le grand jeu" lors de son discours annuel sur l'état de l'Union , mardi, et pourrait s'en prendre à certains juges de la Cour suprême siégeant dans l'hémicycle. Mais les gouvernements asiatiques se posent des questions. Le Japon veut savoir si le traitement réservé au pays dans le cadre du nouveau régime tarifaire américain sera aussi favorable que l'accord conclu entre les deux parties l'année dernière. Quant au gouvernement taïwanais, il cherche à obtenir des États-Unis l'assurance que les conditions avantageuses qu'il a déjà acceptées ne changeront pas. Pour ne pas être en reste avec le drame commercial de Washington, la Chine a interdit mardi l'exportation de biens à double usage à 20 entités japonaises qui, selon elle, ont des liens militaires, dans le but de freiner la "remilitarisation" du Japon.

Les marchés japonais et chinois ont largement ignoré le différend, bénéficiant de la baisse des droits de douane américains alors qu'ils rouvraient leurs portes après les congés locaux et rattrapaient les nouvelles commerciales de vendredi. Le Nikkei 225 .N225 et le CSI 300 .CSI300 ont tous deux gagné plus de 1%.

Ailleurs en Asie, les marchés se sont stabilisés après la chute de Wall Street lundi, que certains analystes ont attribuée à une analyse "apocalyptique" de Citrini Research publiée plus tôt cette semaine, qui présentait une vision des ravages que l'intelligence artificielle pourrait causer à l'économie mondiale dans les années à venir. Les contrats à terme sur le S&P 500 e-mini EScv1 se sont redressés, augmentant de 0,3 %.

Dans le même temps, les fabricants de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ont propulsé les indices de référence de Taïwan et de la Corée du Sud vers de nouveaux sommets, propulsant l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS vers un nouveau record.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en hausse de 0,3%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 gagnaient 0,2% et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en baisse de 0,1%.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi

Résultats des entreprises:

Home Depot HD.N , Workday WDAY.O , Telefonica TEF.MC , Endesa ELE.MC

Evénements économiques:

France: Confiance des entreprises pour février

Adjudications de dette:

Dette publique à 7 ans du Royaume-Uni

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 710,84 Pts Six - Forex 1 +1,08%
ENDESA
30,6100 EUR Sibe -0,75%
EUR/USD SPOT
1,1781 USD Six - Forex 1 -0,07%
FTSE 100
10 684,74 Pts FTSE Indices -0,02%
HOME DEPOT
376,990 USD NYSE -1,38%
NASDAQ Composite
22 627,27 Pts Index Ex -1,13%
Nikkei 225
57 359,67 Pts Six - Forex 1 +0,94%
Or
5 181,16 USD Six - Forex 1 -0,89%
Pétrole Brent
71,98 USD Ice Europ +0,67%
Pétrole WTI
66,85 USD Ice Europ +0,78%
S&P 500 INDEX
6 837,75 Pts CBOE -1,04%
TELEFONICA
3,6540 EUR Sibe +2,64%
WORKDAY-A
129,2100 USD NASDAQ -6,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.02.2026 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Une personne se tient devant un mémorial de fortune dédié aux soldats ukrainiens et étrangers tombés au combat, sur la place de l’Indépendance à Kiev, le 23 février 2026 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Ukraine: des dirigeants européens à Kiev pour le quatrième anniversaire de l'invasion russe
    information fournie par AFP 24.02.2026 07:06 

    La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée mardi en Ukraine, à laquelle elle veut manifester le soutien de l'UE à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion de ce pays par la Russie. Elle a indiqué sur X à son arrivée souhaiter ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 24.02.2026 06:34 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE ... Lire la suite

  • Une voiture passe devant des voitures couvertes de neige garées sur un parking après des chutes de neige à Rzeszow
    Les ventes de véhicules neufs en Europe ont décliné en janvier - ACEA
    information fournie par Reuters 24.02.2026 06:27 

    Les ventes de véhicules neufs ‌en Europe ont décliné en janvier pour la première fois depuis ​juin dernier, dans le sillage des replis constatés dans des marchés majeurs tels que l'Allemagne et la France, montrent un rapport ​publié mardi par l'Association des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank