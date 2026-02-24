Uber met la main sur SpotHero
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:20
Depuis son lancement en 2011, SpotHero propose la réservation de stationnements à des millions de conducteurs dans plus de 13 000 garages, parkings et services de voiturier répartis dans plus de 400 villes aux Etats-Unis et au Canada.
Uber prévoit d'offrir une expérience native de réservation de parking intégrée à l'application, propulsée par SpotHero, avec un accent sur le stationnement pour les navetteurs ainsi que pour les événements, lieux et aéroports.
"En retour, les opérateurs de parking collaborant avec SpotHero bénéficieront de l'accès à la large base de consommateurs d'Uber et au réseau de partenaires de recharge de véhicules et de flottes", ajoute la plateforme.
L'acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise à l'obtention de l'approbation réglementaire et au respect d'autres conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au 1er semestre 2026.
