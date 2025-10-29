Trump s'en prend à nouveau à Powell, le président de la Fed, sur les baisses de taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump s'est plaint jeudi de la Réserve fédérale, s'en prenant une nouvelle fois au chef de la banque centrale Jerome Powell pour les retards perçus dans la réduction des taux d'intérêt.

"Jerome 'Trop tard' Powell", a déclaré M. Trump dans un discours prononcé dans la ville sud-coréenne de Gyeongju, provoquant les rires d'un public de cadres et de dirigeants d'entreprises réunis pour le sommet des directeurs généraux de l'APEC .

"Nous n'aurons pas une Fed qui augmentera les taux d'intérêt parce qu'elle s'inquiète de l'inflation dans trois ans", a ajouté M. Trump, concédant peut-être que l'inflation pourrait finir par s'accélérer.

Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie américaine progresse de 4 % au premier trimestre 2026, ce qui est nettement supérieur à l'estimation médiane d'un sondage Reuters , les économistes estimant que les nouvelles taxes à l'importation de son administration continueront à peser sur l'économie.

Les remarques de jeudi soulignent la tension entre Trump et la Réserve fédérale, car Trump a attaqué Powell pour ne pas réduire les taux d'intérêt rapidement, affirmant que la Fed est à la traîne par rapport à son homologue européen et qu'elle nuit à la confiance des entreprises.

Les analystes s'attendent à ce que la Fed réduise son taux d'intérêt de référence d'un quart de point lors de la réunion des 28 et 29 octobre.

M. Trump a également énuméré des promesses d'investissement qui, selon lui, se chiffrent en centaines de milliards de dollars de la part d'entreprises mondiales telles que TSMC Global (Taiwan), SoftBank (Japon) et Hyundai Motor (Corée du Sud), ainsi que d'entreprises pharmaceutiques.

Il a ajouté qu'il souhaitait travailler avec la Corée du Sud et le Japon dans le domaine de la construction navale.