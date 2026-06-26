Trump reproche à l'Iran d'avoir attaqué un navire alors que Téhéran insiste pour contrôler le détroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires: l'ONU s'efforce de relancer les évacuations depuis le détroit (paragraphe 23); un accord a été signé au Liban (paragraphe 30)

* L'Iran affirme que ses droits dans le détroit d'Ormuz doivent être respectés

* Téhéran est irrité par la déclaration commune des États-Unis et des pays du Golfe

* Les cours du pétrole continuent de baisser alors que de nouveaux pétroliers quittent le détroit

* Un “objet non identifié” a percuté un navire près d’Oman jeudi

* Trump affirme qu’un navire a été touché par un drone iranien

par Jana Choukeir, Eman Abouhassira et Jonathan Saul

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi l’Iran d’être à l’origine d’une attaque contre un navire près d’Oman, affirmant que celle-ci constituait une violation de leur cessez-le-feu, après que Téhéran eut insisté sur sa volonté de contrôler le détroit d’Ormuz et averti les États du Golfe de ne pas se ranger du côté de Washington.

L’attaque survenue jeudi a mis en évidence la fragilité d’un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran . Deux responsables américains avaient déclaré à Reuters sous couvert d’anonymat que l’Iran avait tiré sur le navire . Trump a déclaré qu’un drone iranien avait touché le pont supérieur.

“Des dégâts ont été causés, mais le navire a pu poursuivre sa route”, a-t-il écrit sur Truth Social. “Nous avons abattu trois autres drones. Il s’agit manifestement d’une violation insensée de notre accord de cessez-le-feu.”

L’Iran avait auparavant exprimé sa colère face à ce qu’il qualifiait de déclaration “interventionniste, irresponsable et provocatrice” des États-Unis et de six États du Golfe, qui rejetaient son affirmation selon laquelle il pouvait percevoir des droits de passage sur les navires transitant par le détroit.

OMAN AURAIT INDIQUÉ À SES ALLIÉS QUE LES NAVIRES POURRAIENT DEVOIR PAYER

“Le passage en toute sécurité dans le détroit d’Ormuz ne peut être garanti dans le cadre d’arrangements ambigus, de routes parallèles ou d’un processus décisionnel qui ne tient pas compte du rôle de l’Iran en tant qu’État côtier”, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, sur X.

Bloomberg News a indiqué qu’Oman, situé de l’autre côté du détroit par rapport à l’Iran, avait informé ses alliés que les navires transitant par Hormuz pourraient devoir payer. Reuters n’a pas pu confirmer immédiatement cette information.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, autre État du Golfe, a eu son premier entretien téléphonique annoncé avec son homologue iranien depuis le début du conflit, a indiqué l’agence de presse officielle des Émirats arabes unis (WAM), soulignant les efforts visant à apaiser les tensions.

Elle a précisé que le cheikh Abdullah bin Zayed avait insisté sur la nécessité de garantir la liberté de navigation dans le détroit, où le trafic maritime avait repris de plus belle avant de connaître un nouveau ralentissement à la suite de l’attaque du navire.

La télévision d’État iranienne a déclaré que trois pétroliers étrangers tentant ce qu’elle a qualifié de “passage non autorisé” du détroit avaient été refoulés après un avertissement du Corps des gardiens de la révolution islamique. Elle n’a pas donné plus de détails.

Interrogé à ce sujet, un responsable américain a déclaré: “Nous avons pris connaissance de ces informations et nous les examinons. Le président Trump a clairement indiqué que l’Iran ne pouvait pas entraver la libre circulation dans le détroit.”

BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE

Les cours du pétrole ont chuté d’environ 3 % vendredi, s’orientant vers de lourdes pertes hebdomadaires malgré les interprétations contradictoires de l’accord provisoire conclu la semaine dernière entre l’Iran et les États-Unis et les nouvelles interrogations concernant le détroit, par lequel transite généralement un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Saudi Aramco a repris vendredi les chargements de brut sur son terminal de Ras Tanura, dans le Golfe, le plus grand port pétrolier du monde, après une interruption de près de quatre mois, selon les données d'expédition.

Les expéditions d’engrais transitant par le détroit ont également repris, contribuant ainsi à apaiser les craintes d’une flambée des prix alimentaires mondiaux.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio — qui achevait une tournée dans le Golfe visant à rassurer les alliés régionaux au sujet de l’accord provisoire — a publié une déclaration commune avec le Conseil de coopération du Golfe appelant à une “navigation libre, inconditionnelle et sans restriction” dans le détroit, sans péages ni “tentatives d’imposer un contrôle”.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi vendredi en affirmant que la présence militaire américaine dans le Golfe était la source de l’insécurité et des divisions régionales, et que le détroit devait être géré par l’Iran et Oman conformément aux termes de l’accord provisoire.

“Nous mettons en garde contre la poursuite de politiques hostiles et interventionnistes dans la région”, a-t-il déclaré.

Téhéran a pris le contrôle effectif de cette voie navigable après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février. Les forces iraniennes ont également tiré sur Israël et sur les États du Golfe abritant des bases américaines, tandis que des militants du Hezbollah, alliés de l’Iran, ont tiré sur Israël depuis le Liban, ravivant ainsi le conflit dans ce pays.

Ali Akbar Velayati, conseiller principal du Guide suprême iranien, a averti les alliés de Washington dans le Golfe que leur survie dépendait de la tolérance de Téhéran.

La compagnie taïwanaise Evergreen Marine 2603.TW a déclaré plus tôt vendredi que son navire battant pavillon singapourien, l’Ever Lovely, avait été touché jeudi près d’Oman par un “objet non identifié” alors qu’il suivait une route recommandée par l’agence navale britannique UKMTO. Personne n’a été blessé et le navire a repris sa route pour sortir du détroit.

L’Organisation maritime des Nations unies a déclaré qu’elle s’efforçait de reprendre l’évacuation des navires bloqués dans le détroit après que l’attaque eut interrompu le processus.

L’Autorité iranienne du détroit du golfe Persique — créée par Téhéran pour gérer les demandes de passage des navires dans le détroit — a déclaré que tout passage par des routes non autorisées relèverait de “la responsabilité du propriétaire, de l’exploitant et du commandant du navire”.

Trump a averti ce mois-ci que si l’Iran ne respectait pas l’accord provisoire, notamment en rouvrant le détroit, les États-Unis reprendraient probablement leurs bombardements sur le pays.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré que trois navires sud-coréens quitteraient le détroit ce week-end, après que le ministère des Océans eut signalé que huit autres navires sud-coréens avaient déjà quitté les lieux.

ISRAËL LANCE DES TRACTS DANS LE SUD DU LIBAN

Des désaccords persistent sur d’autres éléments de l’accord-cadre de cessez-le-feu, notamment concernant les incitations financières accordées à l’Iran, les inspections nucléaires et la guerre menée en parallèle par Israël contre le Hezbollah au Liban.

L'accord a prévu 60 jours de négociations pour aborder les questions les plus épineuses, notamment le programme nucléaire iranien.

Rubio a annoncé vendredi, à l’issue de pourparlers à Washington, la conclusion d’un accord-cadre distinct entre Israël et le Liban, précisant qu’il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Israël a déclaré qu’il s’agissait d’un accord trilatéral avec les États-Unis qui serait subordonné à des conditions de performance, mais aucun détail n’a été communiqué dans l’immédiat.

Israël a déclaré qu’il maintiendrait des troupes dans ce qu’il appelle une “zone tampon” au sud du Liban, destinée à contrecarrer les attaques du Hezbollah contre le nord d’Israël. L’Iran souhaite qu’Israël se retire complètement et affirme que le cessez-le-feu au Liban fait partie intégrante de son accord provisoire avec les États-Unis qui a mis fin aux hostilités.