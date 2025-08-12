Trump réprimande Solomon de Goldman au sujet de la recherche sur l'impact des tarifs douaniers de la banque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump critique le directeur général de Goldman Sachs dans un message sur les réseaux sociaux

*

Les analystes de Goldman Sachs estiment que les consommateurs américains ont absorbé 22 % du coût des droits de douane jusqu'en juin

*

Trump a ciblé d'autres directeurs généraux, notamment Lip Bu-Tan d'Intel et Tim Cook d'Apple

(Ajout d'un porte-parole de la Maison Blanche qui n'a pas répondu aux commentaires au paragraphe 4; plus de contexte sur les recherches de Goldman au paragraphe 9; plus de contexte sur l'impact des droits de douane au paragraphe 13)

Le président américain Donald Trump s'en est pris mardi au directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon, affirmant que la banque avait eu tort de prédire que les droits de douane nuiraient à l'économie et se demandant si M. Solomon devrait diriger l'institution de Wall Street.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré que la plupart des entreprises et des gouvernements étrangers absorbaient le coût de ses droits de douane.

"Mais David Solomon et Goldman Sachs refusent de rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont fait une mauvaise prédiction... à la fois sur les répercussions du marché et sur les droits de douane eux-mêmes"

M. Trump a déclaré que M. Solomon devrait peut-être se concentrer sur son activité de DJ, un hobby que M. Solomon a abandonné il y a quelque temps, "et ne pas s'embêter à diriger une grande institution financière"

Le directeur général de la banque est le dernier chef d'entreprise à être la cible de l'ire de M. Trump.

Un porte-parole de Goldman Sachs s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de la Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis le 1er février, date à laquelle M. Trump a donné le coup d'envoi des guerres commerciales en imposant des taxes sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, au moins 333 entreprises dans le monde ont réagi d'une manière ou d'une autre aux droits de douane, à la date du 12 août, selon une base de données de Reuters .

Bien que M. Trump n'ait pas précisé à quelle étude de Goldman il faisait référence, la banque de Wall Street - comme nombre de ses homologues - a adopté une position baissière à l'égard des tarifs douaniers de M. Trump.

Dans une note publiée dimanche, les analystes de Goldman Sachs, dirigés par l'économiste en chef Jan Hatzius, ont déclaré que les consommateurs américains avaient absorbé 22 % des coûts des droits de douane jusqu'en juin et que ce chiffre pourrait atteindre 67 % si les droits de douane récents continuent sur la même trajectoire.

"Je pense que David devrait se trouver un nouvel économiste", a écrit M. Trump. M. Hatzius s'est refusé à tout commentaire.

En avril, Goldman a également averti que les droits de douane considérables imposés par les États-Unis pèseraient sur la croissance mondiale et inciteraient la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt de manière plus agressive que prévu.

La semaine dernière, le président a demandé au directeur général d'Intel INTC.O , Lip Bu-Tan, de démissionner en raison de ses liens avec des entreprises chinoises, et il a ciblé à plusieurs reprises le patron d'Apple, Tim Cook, pour avoir fabriqué des iPhones vendus aux États-Unis en dehors du pays.

M. Trump s'en est également pris à d'autres banques de Wall Street, affirmant, sans fournir de preuves, que JPMorgan Chase

JPM.N et Bank of America BAC.N avaient fait preuve de discrimination à son égard en refusant ses dépôts après son premier mandat.

Les droits de douane sont des taxes prélevées sur les produits importés afin de protéger les industries nationales ou d'influencer les politiques commerciales. Leur coût peut être réparti entre les fabricants, les détaillants et les consommateurs, en fonction des conditions du marché et de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement.

Alors que la saison des résultats du deuxième trimestre progresse, les entreprises ont fait état d'un impact financier combiné de 13,6 milliards à 15,2 milliards de dollars entre le 16 juillet et le 8 août pour l'ensemble de l'année en raison des tarifs douaniers de Trump, selon l'outil de suivi des tarifs douaniers mondiaux de Reuters.