Trump réprimande le directeur général de Chevron et demande aux compagnies pétrolières de faire baisser les prix

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Le président américain Donald Trump a demandé lundi aux compagnies pétrolières de baisser les prix de l'essence pour les consommateurs américains, reprochant au directeur général de Chevron, Mike Wirth, de ne pas reconnaître les efforts déployés par son administration pour aider le secteur pétrolier.

“ Cela vaut également pour les autres compagnies pétrolières… et FAITES BAISSER VOS PRIX DU PÉTROLE (AU DÉTAIL!) POUR LES CONSOMMATEURS, MAINTENANT! ”, a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.