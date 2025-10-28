 Aller au contenu principal
Trump rencontrera le directeur général de Nvidia mercredi
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, mercredi.

M. Trump a fait ce commentaire mardi lors d'un discours devant des chefs d'entreprise à Tokyo avant de se rendre en Corée du Sud. Le fabricant américain de puces d'intelligence artificielle (IA) a déclaré la semaine dernière que M. Huang prévoyait de rencontrer "des dirigeants mondiaux et des cadres coréens de haut niveau" lors de sa participation au sommet des chefs d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique en Corée du Sud.

