Trump rencontre les représentants de l'industrie automobile dans le cadre du débat sur le droit à la réparation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Le président Donald Trump a déclaré jeudi avoir rencontré des dirigeants de l'industrie automobile pour discuter du débat en cours sur la législation relative au “droit à la réparation”.

Trump a rencontré Mary Barra, directrice générale de GM

GM.N , Andrew Frick, cadre supérieur de Ford Motor F.N , ainsi que des hauts responsables de la National Automobile Dealers Association et de l'Alliance for Automotive Innovation, en présence du sénateur républicain Bernie Moreno, ancien concessionnaire automobile.

Ford a confirmé avoir pris part à la réunion, tandis que les groupes automobiles ont refusé de commenter. GM n’a pas répondu à une demande de commentaires.

“Nous avons reçu hier les représentants de l’industrie automobile. Ils ne veulent pas que les gens réparent leur voiture. J’ai dit: “C’est étrange!””, a déclaré Trump. “Ils ont un problème: personne n’a le droit de réparer sa voiture.”

L'industrie automobile est en conflit depuis des années avec les garages indépendants et d'autres groupes au sujet de la possibilité de réparer les véhicules neufs. Le marché américain des services automobiles représente environ 200 milliards de dollars par an.

Une législation adoptée la semaine dernière par une commission de la Chambre des représentants américaine inscrirait dans la loi les protocoles d’accord existants du secteur et donnerait à la Commission fédérale du commerce le pouvoir de faire respecter ces accords.

L'alliance automobile, qui représente la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles, a déclaré soutenir cette proposition et a souligné que 75% des réparations de véhicules hors garantie sont effectuées dans des garages indépendants. Le groupe a indiqué qu'en 2014, les constructeurs automobiles s'étaient engagés à mettre à la disposition des concessionnaires et des réparateurs indépendants toutes les instructions de réparation, tous les outils et tous les codes de diagnostic.

De nombreux législateurs et garages indépendants estiment que cela ne suffit pas et souhaitent que le Congrès adopte une législation distincte afin de garantir que les propriétaires de véhicules aient accès aux informations nécessaires aux réparations, y compris les données de diagnostic, et puissent les partager.

Le projet de loi obligerait les constructeurs automobiles à donner aux propriétaires et aux garages indépendants accès aux données relatives au diagnostic, à la réparation, à l'étalonnage et au réétalonnage des véhicules.

Un certain nombre de législateurs font valoir qu'en restreignant l'accès aux données, les constructeurs automobiles peuvent augmenter leurs prix et que les garages indépendants doivent dépenser des sommes considérables pour accéder aux logiciels de réparation.

Le groupe des concessionnaires automobiles s'oppose à ce projet de loi, affirmant qu'il permettrait aux fabricants de pièces de rechange de procéder à une ingénierie inverse des pièces automobiles et de produire des “contrefaçons”, et soutient qu'il donne aux compagnies d'assurance davantage de pouvoir pour influencer les décisions en matière de réparation.