Trump rencontre des dirigeants du secteur pétrolier alors que l'impasse avec l'Iran perdure, rapporte Axios

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Le président américain Donald Trump et ses principaux collaborateurs ont rencontré mardi à la Maison Blanche des dirigeants du secteur pétrolier et gazier, dont Mike Wirth, directeur général de Chevron CVX.N , afin de discuter des répercussions énergétiques de la guerre en Iran et d’autres sujets, a rapporté Axios mercredi.

La cheffe de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ainsi que les envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner étaient présents. Selon le rapport d'Axios, les discussions ont porté sur la production nationale, les progrès au Venezuela, les contrats à terme sur le pétrole, le gaz naturel et le transport maritime.

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