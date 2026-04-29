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Trump rencontre des dirigeants du secteur pétrolier alors que l'impasse avec l'Iran perdure, rapporte Axios
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump et ses principaux collaborateurs ont rencontré mardi à la Maison Blanche des dirigeants du secteur pétrolier et gazier, dont Mike Wirth, directeur général de Chevron CVX.N , afin de discuter des répercussions énergétiques de la guerre en Iran et d’autres sujets, a rapporté Axios mercredi.

La cheffe de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ainsi que les envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner étaient présents. Selon le rapport d'Axios, les discussions ont porté sur la production nationale, les progrès au Venezuela, les contrats à terme sur le pétrole, le gaz naturel et le transport maritime.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Guerre en Iran
Venezuela

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