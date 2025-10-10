Trump relance son offensive commerciale contre la Chine

Le président américain Donald Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche avant de monter à bord de Marine One, le 10 octobre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a violemment relancé vendredi son offensive commerciale contre la Chine, en représailles contre des restrictions décidées par Pékin dans le secteur très stratégique des terres rares.

Le président américain a annoncé sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre "ou avant".

Le milliardaire républicain, expliquant réagir à une "posture commerciale extraordinairement agressive" adoptée par la deuxième puissance mondiale, a également indiqué que des restrictions sur l'exportation de "tous les logiciels stratégiques" vers la Chine s'appliqueraient à la même date.

Donald Trump avait déjà déclaré vendredi, toujours sur Truth Social, qu'il n'y avait "plus de raison" valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, en raison de l'attitude devenue "très hostile" de la Chine.

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante.

Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, selon un communiqué du ministère chinois du Commerce.

"Cela a été une vraie surprise" a admis le président américain.

- Wall Street dans le rouge -

"Je devais rencontrer le président Xi dans deux semaines au sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) en Corée du Sud mais il ne semble plus y avoir de raison" pour le faire, a encore écrit le dirigeant républicain.

Vue aérienne de porte-conteneurs amarrés dans un port à Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le 24 septembre 2025 ( AFP / - )

La Bourse de New York a été plombée par cette reprise des hostilités, qui met fin à une période de relative détente entre Pékin et Washington. Elle a clôturé franchement dans le rouge, avant même l'annonce des droits de douane supplémentaires par le président américain.

Le Dow Jones a glissé de 1,90%, l'indice Nasdaq a reculé de 3,56% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 2,71%, effaçant tous ses gains des deux dernières semaines.

"Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde +en otage+ mais cela semble être leur projet depuis un moment", a jugé Donald Trump.

Sélection non ex-exhaustive d'usages des terres rares, métaux présents dans différents minerais et très utiles à des secteurs industriels de pointe ( AFP / Sylvie HUSSON )

Les relations commerciales sino-américaines, qui ont connu des hauts et des bas en 2025, connaissaient ces dernières semaines une une accalmie précaire.

Donald Trump avait eu en septembre une conversation présentée comme "très productive" avec Xi Jinping, la troisième depuis le début de l'année.

Satisfait des discussions sur un autre dossier très sensible, à savoir l'avenir aux Etats-Unis de la plate-forme TikTok, il avait même évoqué un voyage en Chine l'année prochaine ainsi qu'une visite de son homologue en Amérique.

Autre accrochage commercial, la Chine a annoncé vendredi qu'elle allait imposer des droits "spéciaux" aux bateaux américains dans ses ports, en représailles à des mesures similaires prises en avril par Washington.

Les Etats-Unis ont de leur côté dit avoir retiré des "millions" de références de produits chinois interdits des plateformes de commerce électronique.

Sous l'effet de l'offensive protectionniste déclenchée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, les droits de douane entre les deux pays ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Washington et Pékin avaient toutefois conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les produits chinois importés aux Etats-Unis et à 10% pour les biens américains importés en Chine.

La trêve commerciale qui a volé en éclats vendredi devait durer jusqu'au 10 novembre.