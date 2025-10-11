 Aller au contenu principal
Trump annonce des droits de douane de 100% contre la Chine
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 00:05

Le président américain Trump revient à la Maison Blanche après son examen médical annuel

WASHINGTON (Reuters) -Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane de 100% à partir du 1er novembre sur leurs importations en provenance de Chine en représailles aux restrictions récemment annoncées par Pékin sur les exportations chinoises de terres rares, essentielles pour de nombreux secteurs industriels, notamment la haute technologie.

Ces taxes s'ajouteront aux droits de douane déjà en vigueur, a-t-il précisé.

Le président américain a aussi déclaré sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis mettraient en oeuvre des contrôles sur leurs exportations de "tous les logiciels essentiels".

Dans un précédent message, Donald Trump a aussi menacé d'annuler la rencontre envisagée prochainement en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping. Pékin n'a jamais confirmé la tenue de cette rencontre.

(Trevor Hunnicutt, avec David Brunnstrom, David Lawder et Maiya Keidan, version française Bertrand Boucey)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

