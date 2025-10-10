Principales réactions à la nomination de Lecornu comme Premier ministre (actualisé)

Le Premier ministre français sortant, M. Lecornu, prononce un discours à Matignon, à Paris

PARIS (Reuters) -Le président français Emmanuel Macron a renommé vendredi Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Voici les principales réactions en France à sa nouvelle nomination :

SÉBASTIEN LECORNU, PREMIER MINISTRE, SUR X :

"J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique".

MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"La manœuvre est aujourd’hui transparente : l’abandon du 49.3 n’avait pour seul objet que de permettre de passer le budget par ordonnances. Les manœuvres continuent, la censure, par conséquent, s’impose et la dissolution est plus que jamais incontournable."

JORDAN BARDELLA, PRÉSIDENT DU RN, SUR X :

"Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.

Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir, dont l’unique raison d’être est la peur de la dissolution, c’est-à-dire du peuple."

JEAN-LUC MÉLENCHON, CHEF DE FILE DE LFI, SUR X :

"À chaque tour du manège le pompon reste au même endroit.

Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule.

Macron ne peut faire autre chose que du Macron."

ERIC COQUEREL, DÉPUTÉ LFI, SUR X :

"Lecornu 2 : ne rien changer pour ne rien changer. C’était une évidence depuis plusieurs jours, la censure va être encore plus évidente."

MANUEL BOMPARD, COORDINATEUR NATIONAL DE LA FRANCE INSOUMISE, SUR X :

"Enfermé dans sa tour d’ivoire, Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre.

Un nouveau bras d’honneur aux Français d’un irresponsable ivre de son pouvoir.

La France et son peuple sont humiliés.

Pour notre dignité, les député.e.s insoumis censureront immédiatement ce gouvernement.

Parce que rien ne changera sans le départ de Macron, nous déposerons une nouvelle motion de destitution du président de la République."

MARINE TONDELIER, SECRÉTAIRE NATIONALE DES ÉCOLOGISTES, SUR X :

"Incroyable."

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, SUR X :

"Lecornu RENOMMÉ Premier Ministre ! Inacceptable entêtement du Président.

Sans rupture ce sera donc la censure : retour aux urnes !"

ELISABETH BORNE, MINISTRE DÉMISSIONNAIRE DE L'EDUCATION NATIONALE, SUR X

"J’adresse mes félicitations à Sébastien Lecornu pour son renouvellement en tant que Premier ministre. Je lui réitère mes vœux de succès face aux défis majeurs du pays. L'heure est plus que jamais à bâtir des compromis pour répondre aux attentes de nos concitoyens et faire avancer le pays."

(Bureau de Paris, rédigé par Kate Entringer)