 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Principales réactions à la nomination de Lecornu comme Premier ministre (actualisé)
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 22:49

Le Premier ministre français sortant, M. Lecornu, prononce un discours à Matignon, à Paris

Le Premier ministre français sortant, M. Lecornu, prononce un discours à Matignon, à Paris

PARIS (Reuters) -Le président français Emmanuel Macron a renommé vendredi Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Voici les principales réactions en France à sa nouvelle nomination :

SÉBASTIEN LECORNU, PREMIER MINISTRE, SUR X :

"J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique".

MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"La manœuvre est aujourd’hui transparente : l’abandon du 49.3 n’avait pour seul objet que de permettre de passer le budget par ordonnances. Les manœuvres continuent, la censure, par conséquent, s’impose et la dissolution est plus que jamais incontournable."

JORDAN BARDELLA, PRÉSIDENT DU RN, SUR X :

"Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.

Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir, dont l’unique raison d’être est la peur de la dissolution, c’est-à-dire du peuple."

JEAN-LUC MÉLENCHON, CHEF DE FILE DE LFI, SUR X :

"À chaque tour du manège le pompon reste au même endroit.

Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule.

Macron ne peut faire autre chose que du Macron."

ERIC COQUEREL, DÉPUTÉ LFI, SUR X :

"Lecornu 2 : ne rien changer pour ne rien changer. C’était une évidence depuis plusieurs jours, la censure va être encore plus évidente."

MANUEL BOMPARD, COORDINATEUR NATIONAL DE LA FRANCE INSOUMISE, SUR X :

"Enfermé dans sa tour d’ivoire, Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre.

Un nouveau bras d’honneur aux Français d’un irresponsable ivre de son pouvoir.

La France et son peuple sont humiliés.

Pour notre dignité, les député.e.s insoumis censureront immédiatement ce gouvernement.

Parce que rien ne changera sans le départ de Macron, nous déposerons une nouvelle motion de destitution du président de la République."

MARINE TONDELIER, SECRÉTAIRE NATIONALE DES ÉCOLOGISTES, SUR X :

"Incroyable."

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, SUR X :

"Lecornu RENOMMÉ Premier Ministre ! Inacceptable entêtement du Président.

Sans rupture ce sera donc la censure : retour aux urnes !"

ELISABETH BORNE, MINISTRE DÉMISSIONNAIRE DE L'EDUCATION NATIONALE, SUR X

"J’adresse mes félicitations à Sébastien Lecornu pour son renouvellement en tant que Premier ministre. Je lui réitère mes vœux de succès face aux défis majeurs du pays. L'heure est plus que jamais à bâtir des compromis pour répondre aux attentes de nos concitoyens et faire avancer le pays."

(Bureau de Paris, rédigé par Kate Entringer)

Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé a lancé les Bleus vers un succès logique contre l'Azerbaïdjan en qualification du Mondial, le 10 octobre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Mondial-2026: portée par Mbappé, la France se rapproche de la qualification
    information fournie par AFP 10.10.2025 22:57 

    Portée par sa superstar Kylian Mbappé, buteur et passeur, l'équipe de France a effectué un grand pas vers la qualification pour le Mondial-2026 en dominant logiquement le modeste Azerbaïdjan (3-0), vendredi au Parc des Princes. La dernière fois que les Bleus avaient ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Lecornu reconduit à Matignon au risque de la censure
    information fournie par AFP 10.10.2025 22:56 

    Emmanuel Macron a choisi vendredi soir de reconduire le Premier ministre Sébastien Lecornu, démissionnaire depuis lundi, un scénario très critiqué jusque dans son propre camp, qui laisse entière la menace de censure d'une gauche indignée par la décision présidentielle. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche avant de monter à bord de Marine One, le 10 octobre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump menace d'annuler sa rencontre avec Xi en raison d'un conflit sur les terres rares
    information fournie par AFP 10.10.2025 22:29 

    Donald Trump a jugé vendredi qu'il n'y avait "plus de raison" valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, laissant éclater sa colère contre une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares. Le président ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français sortant, M. Lecornu, prononce un discours à Matignon, à Paris
    France-Macron renomme Lecornu Premier ministre
    information fournie par Reuters 10.10.2025 22:07 

    PARIS (Reuters) -Le président français Emmanuel Macron a renommé vendredi Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, a annoncé l'Elysée dans un communiqué. Sébastien Lecornu, déjà nommé une première fois début septembre, avait remis lundi sa démission contre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank