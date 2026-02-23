Trump relance les dés sur les droits de douane, prudence sur les marchés
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 10:30
Donald Trump ne baisse pas les armes. Après avoir digéré le camouflet que lui a imposé la Cour Suprême vendredi en invalidant les droits de douane, le locataire de la Maison Blanche est rapidement repassé à l'offensive : "Les pays qui nous exploitent depuis des années exultent et dansent dans les rues - mais leur joie sera de courte durée", a-t-il prévenu.
En effet, l'administration Trump s'est aussitôt attelée à trouver d'autres fondements juridiques pour imposer la mesure et a annoncé au cours du week-end la mise en place d'une taxe de 15% sur les marchandises entrant aux Etats-Unis pendant 150 jours. Le dispositif pourrait ensuite être prolongé par le Congrès.
L'annonce de cette mesure replonge les marchés dans un climat d'incertitude qu'ils croyaient avoir quitté lors de la signature d'accords régionaux ou bilatéraux avec les Etats-Unis.
Les analystes s'interrogent
En Europe, les exportateurs (et les spécialistes du droit international) s'interrogent : l'accord signé entre l'UE et les USA (dit "Turnberry Deal"), prévoyant 15% de taxes sur la plupart des marchandises en provenance de l'UE, reste-t-il en vigueur ? Les 15% annoncés par Trump s'ajouteront-ils aux droits existants ?
Chez Commerzbank, Vincent Starmer indique que le gouvernement américain n'a pas apporté de réponse écrite définitive à cette question cruciale. En revanche, lors de sa conférence de presse, Trump a insisté sur le fait que le nouveau taux de droit s'ajouterait bien aux droits existants.
"Le texte de loi stipule effectivement que le droit additionnel complète les droits d'importation existants. Selon les experts du commerce, cependant, les droits existants ne concernent que ceux appliqués avant la présidence de Trump en vertu de la règle de la "nation la plus favorisée" (NPF)", souligne la banque allemande.
Chez UBS, on estime que la décision de la Cour suprême pourrait alléger la pression inflationniste et soutenir les marchés. L'impact macroéconomique dépendra toutefois de l'ampleur de la riposte de l'administration Trump, prévient l'établissement.
La question du remboursement des droits de douane indument versés depuis près d'un an se pose aussi. Entre 133 et 175 milliards de dollars de recette tarifaires ont été générés par les nouveaux droits de douane et devraient être remboursés aux importateurs au cours des prochains trimestres.
Les valeurs en mouvement
Par ailleurs, la saison des résultats poursuit son chemin. Ce matin, Exosens recule de 3% après avoir publié un chiffre d'affaires de 468,2 millions d'euros, en hausse de 22,1%. La société avait gagné 15,6% après sept séances de hausse consécutives et subit donc quelques prises de bénéfices.
Dans le reste de l'actualité des sociétés, Carrefour signe la meilleure performance du CAC ce matin ( 2%), profitant des analyses de Goldman Sachs et Jefferies qui ont relevé leur objectif de cours sur le titre.
Emeis s'adjuge 6% après avoir annoncé une sortie anticipée de son plan de sauvegarde. L'amélioration de la performance opérationnelle devrait se prolonger jusqu'en 2028.
Pernod Ricard cède 2% pénalisé par une dégradation de Deutsche Bank qui recommande la vente, l'objectif de cours est fixé à 74 GBP.
Sur le front des statistiques, les marchés ont pris connaissance ce matin du climat des affaires en Allemagne. L'indice Ifo est ressorti meilleur qu'annoncé en février. Il s'est installé à 88,6 points, contre 87,6 précédemment et des attentes à 88,4 points. Il est à son plus haut depuis le mois d'août.
Enfin, à Londres, le Brent recule de 0,8%, à 71 USD le baril. L'or reprend sa marche haussière et joue pleinement son rôle de valeur refuge : l'once gagne 0,75%, à 5 140 USD. Sur le Forex, l'euro gagne 0,1% face au billet vert, autour de 1,181 USD.
A lire aussi
-
Le spécialiste de l'optronique a achevé l'exercice 2025 sur des résultats en forte progression, tirés par une dynamique soutenue dans la défense et la surveillance. La société dépasse déjà ses objectifs initiaux et prévoit une nouvelle accélération de sa trajectoire ... Lire la suite
-
Emeis (ex-Orpea), le géant privé des Ehpad et cliniques en santé mentale, a annoncé lundi être sorti de son plan de sauvegarde accélérée, signe de la "normalisation" de la situation du groupe, quatre ans après le scandale né de révélations sur les pratiques de ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * MICROSOFT
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer