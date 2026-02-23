 Aller au contenu principal
Energies renouvelables: l'italien Enel va investir 20 milliards d'euros d'ici 2028
information fournie par Boursorama avec AFP 23/02/2026 à 12:09

Le Royaume-Uni domine l’Europe en éolien offshore avec ses vastes parcs en mer du Nord. ( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

Enel va accélérer ses investissements dans les énergies renouvelables avec 20 milliards d'euros prévus d'ici 2028, notamment en Europe et aux Etats-Unis, selon son nouveau plan stratégique présenté lundi.

L'énergéticien italien prévoit d'investir au total 53 milliards d’euros entre 2026 et 2028, soit environ 10 milliards de plus que dans son précédent plan 2023-2025.

"Nous présentons un plan ambitieux, mais crédible et réalisable", a souligné le directeur général d'Enel, Flavio Cattaneo, lors d'une conférence pour les analystes financiers.

Enel prévoit d'investir notamment plus de 26 milliards d’euros dans la production d'énergie et la distribution aux clients, dont 20 milliards dans les énergies renouvelables.

Il compte ajouter environ 15 gigawatts de capacités en énergies renouvelables, dont 9 provenant de nouveaux projets. Plus des trois quarts de ces nouvelles capacités seront constituées d'éoliennes et de "technologies programmables telles que les systèmes de stockage d'énergie par batterie", a précisé Enel.

Le géant italien de l'énergie avait déjà annoncé samedi l'acquisition d'un portefeuille de parcs éoliens et solaires aux Etats-Unis, d'une capacité de 830 mégawatts (MW) pour environ un milliard de dollars.

Enel compte ainsi atteindre 80 gigawatts de capacité installée en 2028, contre 68 gigawatts fin 2025.

Plus de 26 milliards d’euros seront aussi investis dans les réseaux, dont environ 55% en Italie et le reste dans la péninsule Ibérique et l’Amérique latine.

Ce plan s'inscrit dans un contexte mondial marqué par "une forte croissance de la demande en électricité, tirée par le développement des centres de données, de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'automatisation, ainsi que par l'électrification des transports et la reprise industrielle", explique Enel.

Le groupe veut "accélérer sa croissance dans les pays caractérisés par des contextes stables, en mettant l’accent sur les réseaux, les énergies renouvelables et les clients finaux", a souligné Enel dans un communiqué.

L'énergéticien italien prévoit un bénéfice net par action de 0,69 euro pour l'année 2025 (ses résultats annuels doivent être publiés mi-mars). Il devrait ensuite croître de 6% chaque année pour atteindre entre 0,8 et 0,82 euro en 2028, "même dans le pire des scénarios", a assuré Flavio Cattaneo.

Ce plan a été salué par les investisseurs à la bourse de Milan, où l'action Enel réalisait lundi matin la meilleure performance, gagnant 5,7% à 9,6 euros vers 11H15 (10H15 GMT), dans un marché en légère hausse (+0,77%).

