Trump relance le pari crypto, le bitcoin et les valeurs du secteur s'envolent

Le marché des cryptomonnaies accélère jeudi après le soutien appuyé de Donald Trump au Clarity Act, principal projet de loi destiné à encadrer les actifs numériques aux Etats-Unis.

Réuni à la Maison-Blanche avec plusieurs dirigeants du secteur, dont les patrons de Coinbase, Robinhood et Kraken, le président américain a demandé au Congrès d'adopter une "version équitable" du texte afin de pérenniser le virage réglementaire engagé depuis son retour au pouvoir.

À 20h00 à Paris, le bitcoin gagnait près de 5%, autour de 72 500 dollars, après avoir franchi les 70 000 dollars pour la première fois depuis début juin. La cryptomonnaie a rebondi d'environ 25% depuis ses creux de juin, mais reste en baisse de près de 17% depuis le début de l'année et évolue encore à plus de 40% de son record historique. Ether se négociait pour sa part autour de 2 350 dollars, son plus haut niveau depuis trois mois.

La hausse s'étendait largement aux actions liées au secteur, avec des progressions de près de 8% pour Coinbase et Strategy, de 12% pour le mineur Mara Holdings, de 15% pour Canaan et d'environ 6% pour l'émetteur de stablecoins Circle. Le rebond a également entraîné la liquidation d'environ 2,7 MdsUSD de positions vendeuses en 24 heures, selon CoinGlass, ce qui a mécaniquement renforcé le mouvement.

Le Clarity Act doit notamment déterminer quels actifs relèvent de la SEC ou de la CFTC, mais reste bloqué au Sénat par des désaccords concernant les règles éthiques applicables aux responsables politiques. Plusieurs démocrates et certains républicains jugent que les garde-fous prévus n'empêcheraient pas suffisamment Donald Trump et sa famille de profiter de leurs activités dans les cryptomonnaies tout en influençant leur réglementation.