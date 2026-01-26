 Aller au contenu principal
Trump relance la guerre commerciale avec la Corée du Sud
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 23:18

Donald Trump a déclaré lundi qu'il allait relever de 15% à 25% les droits de douane sur les importations d'automobiles, de bois et de produits pharmaceutiques en provenance de Corée du Sud, en accusant le Parlement sud-coréen de "ne pas respecter" l'accord commercial conclu avec Washington.

"Le Parlement de la Corée du Sud ne respecte pas l'accord conclu avec les États-Unis", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

"Parce que le Parlement coréen n'a pas promulgué notre accord commercial historique, ce qui est sa prérogative, j'augmente par la présente les DROITS DE DOUANE imposés à la Corée du Sud sur les automobiles, le bois, les produits pharmaceutiques et tous les autres DROITS DE DOUANE réciproques, de 15% à 25%."

(Rédigé par Kanishka Singh, Ismail Shakil et Bhargav Acharya à Bangalore ; version française Tangi Salaün)

Guerre commerciale
