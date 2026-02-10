L'Australie demande une réunion avec Roblox après des plaintes relatives à des pratiques sexuelles abusives et à des contenus inappropriés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement australien a convoqué une réunion avec la plateforme de jeux Roblox à la suite d'informations faisant état de manipulation d'enfants et d'exposition à des contenus graphiques sur la plateforme, tandis qu'une autorité de régulation a déclaré qu'elle allait vérifier si Roblox avait respecté ses engagements en matière de sécurité des enfants.

La ministre des communications, Anika Wells, a déclaré qu'elle avait écrit à la société technologique cotée en bourse aux États-Unis pour lui faire part de ses "vives inquiétudes" au sujet d'informations selon lesquelles des enfants auraient été approchés par des prédateurs et exposés à des contenus préjudiciables.

"Les informations que nous avons reçues concernant des enfants exposés à des contenus graphiques sur Roblox et des prédateurs utilisant activement la plateforme pour séduire les jeunes sont horribles", a déclaré Mme Wells dans un communiqué.

"Les parents et les enfants australiens attendent davantage de Roblox

Un porte-parole de Roblox RBLX.N n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Cette déclaration témoigne d'un refroidissement des relations entre l'Australie et la plateforme de jeu populaire, qui a mis en place une assurance âge sur en 2025 afin de limiter les discussions en ligne à des tranches d'âge étroites et d'empêcher la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. Le commissaire australien à l'e-sécurité a salué cette mesure et recommandé de ne pas inclure Roblox dans l'interdiction des médias sociaux qui a débuté en décembre. ) Le commissaire a indiqué qu'il testerait les dispositifs de sécurité de Roblox basés sur l'âge et qu'il pourrait réclamer des amendes allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens () si la plateforme ne respectait pas les lois australiennes sur la protection des enfants en ligne.

"Nous restons très préoccupés par les rapports concernant l'exploitation d'enfants sur le service Roblox et l'exposition à des contenus nuisibles", a déclaré Julie Inman Grant, membre de la Commission.