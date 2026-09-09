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Trump quitte Washington à bord de l'Air Force One, offert par le Qatar, après le déploiement d'un toboggan d'évacuation d'urgence
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 22:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du départ de Trump et de détails tout au long de l'article)

Le président américain Donald Trump a quitté Washington mercredi à destination du Texas à bordde l’Air Force One, un avion offert par le Qatar, après le déclenchement accidentel d’un toboggan d’évacuation qui a dû être retiré.

La glissière d'évacuation semble s'être déclenchée accidentellement peu avant que Trump ne monte à bord pour un vol à destination de Dallas, où doit se tenir la toute première convention républicaine de mi-mandat. Cet incident a brièvement retardé le départ de Trump.

Interrogé par un journaliste pour savoir s’il était certain que l’avion pouvait décoller en toute sécurité, Trump a répondu: "Oui, j’en suis sûr, sinon je ne serais pas à bord."

On a pu voir la rampe d’évacuation d’urgence être retirée.

Le Boeing 747-8 « BA.N » est généralement équipé de 12 toboggans d’évacuation gonflables. Ces toboggans sont conçus pour permettre aux passagers d’atteindre le sol en toute sécurité depuis une hauteur d’environ 30 pieds.

L'armée de l'air n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump a commencé à effectuer des vols « » à bord de ce jumbo jet le 1er juillet, après avoir accepté cet avion en cadeau l’année dernière. Des travaux de rénovation du 747 avaient été menés à un rythme accéléré avant que Trump ne commence à l’utiliser.

Trump a déclaré la semaine dernière que le 747 serait mis hors service en octobre pour des mises à niveau de sécurité non précisées qui prendraient environ 60 jours.

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