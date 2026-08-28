Trump promet un décret pour briser un « monopole néfaste » dans la transformation alimentaire

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* La secrétaire à l'Agriculture, Brooke Rollins, annonce que des annonces concernant la transformation de la viande bovine auront lieu lundi

* Les éleveurs n’ont généralement pas le droit de vendre la viande qu’ils abattent et transforment eux-mêmes

* Quatre entreprises contrôlent environ 85% de la transformation de la viande aux États-Unis

(Ajout d'un commentaire de la Maison Blanche et des réactions du secteur et d'experts aux paragraphes 8 et 15 à 17) par Leah Douglas, Tom Polansek et Susan Heavey

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il préparait un décret visant à accorder aux agriculteurs et aux éleveurs le droit de transformer eux-mêmes leurs produits alimentaires, dans le but de briser ce qu’il a qualifié de “monopole néfaste” parmi les principaux transformateurs du pays.

Trump n’a pas cité d’aliment ni de secteur particulier dans son message publié sur Truth Social, mais a indiqué qu’il “autorisait la rédaction rapide de documents juridiques”.

La secrétaire à l’Agriculture, Brooke Rollins, a indiqué sur X que de “grandes annonces” concernant la transformation de la viande bovine seraient faites à partir de lundi, notamment l’élargissement de la capacité des éleveurs à vendre leurs produits au-delà des frontières des États, un soutien accru aux petits transformateurs de viande et l’abrogation de “directives obsolètes”. Plus tôt cette semaine, Trump a déclaré dans l’émission de Glenn Beck qu’il examinerait s’il existait un excès de réglementations concernant les usines de transformation de la viande bovine.

M. Beck, qui possède un ranch, a fait remarquer à M. Trump que les réglementations du ministère de l’Agriculture empêchaient les éleveurs de transformer eux-mêmes leurs animaux, les obligeant ainsi à dépendre d’une industrie de la transformation de la viande fortement concentrée au niveau national.

Quatre entreprises contrôlent environ 85% de la transformation de la viande aux États-Unis: Cargill CARG.UL ; Tyson Foods TSN.N , JBS USA JBS.UL et National Beef Packing Co NBEEF.UL .

Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, a déclaré: “L’administration élabore actuellement plusieurs mesures politiques visant à soutenir davantage ceux qui nourrissent le monde.”

L'initiative de Trump intervient alors que les consommateurs continuent de faire face à la hausse des prix des produits alimentaires à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

LA LUTTE CONTRE LES CONCENTRATIONS La viande est inspectée par le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) de l’USDA, qui déploie des inspecteurs dans les usines de transformation de viande afin de s’assurer que les produits respectent les normes fédérales. Les lois fédérales sur la sécurité alimentaire interdisent généralement aux éleveurs de vendre la viande d’animaux qu’ils ont eux-mêmes abattus et transformés, à quelques exceptions près.

Les associations d’agriculteurs et d’éleveurs font valoir depuis des années que la concentration dans le secteur de la transformation de la viande rend difficile la survie des petits producteurs, car peu d’entreprises se font concurrence pour acheter leur bétail et qu’ils doivent transporter leurs animaux vers des usines de transformation inspectées par l’USDA, parfois à un coût élevé.

Le Meat Institute, qui représente les entreprises de transformation de la viande, a déclaré que la sécurité alimentaire pourrait être menacée si davantage d’éleveurs transformaient eux-mêmes leur viande.

“Autoriser la vente de viande non inspectée à des consommateurs qui n’en ont pas conscience est une mauvaise approche, qui risque de nuire à la réputation de ce pays, réputé pour produire les produits carnés les plus sûrs au monde”, a déclaré le groupe. “Si l’objectif est de faire baisser les prix du bœuf pour les familles américaines, abaisser les normes de sécurité alimentaire n’est pas la bonne solution.” La National Cattlemen’s Beef Association, qui représente les éleveurs, a déclaré soutenir la création de nouvelles opportunités pour les petits transformateurs de viande bovine et la suppression des réglementations inutiles, mais a mis en garde Trump contre tout affaiblissement des normes d’inspection de la viande. David Anderson, économiste agricole à l’université Texas A&M, a déclaré qu’il ne pensait pas que le projet de Trump aurait un impact significatif sur la concurrence dans le secteur de la viande bovine. “Les chiffres à cet égard seraient tellement faibles”, a-t-il déclaré à propos de l’abattage à la ferme. “Cela ne change absolument rien au marché dans son ensemble.” L’administration de l’ancien président Joe Biden a tenté de lutter contre la concentration dans le secteur de la transformation de la viande, notamment par le biais de règlements , visant à favoriser la concurrence et à garantir une rémunération plus équitable aux éleveurs de poulets, que l’administration Trump a indiqué vouloir abroger.

Les administrations Biden et Trump ont toutes deux orienté des fonds vers le soutien aux petits transformateurs de viande, dans le but d’offrir davantage d’options aux éleveurs.

La décision de Trump intervient alors que le secteur national de la transformation de la viande est confronté à un niveau d'approvisionnement au plus bas depuis 75 ans, les coûts croissants du bétail dépassant les gains générés par la flambée des prix. Trump a également annoncé la semaine dernière que davantage de viande hachée pourrait être importée aux États-Unis sans droits de douane. Le ministère de la Justice a par ailleurs indiqué qu’il enquêtait pour déterminer si les entreprises de transformation de viande faisaient illégalement grimper les prix de la viande bovine à la consommation.