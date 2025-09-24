 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump promet aux dirigeants arabes de ne pas laisser Israël annexer la Cisjordanie, selon Politico
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:58

Le président américain Donald Trump a promis aux dirigeants arabes qu'il ne laisserait pas Israël annexer la Cisjordanie occupée, a rapporté Politico mercredi, citant six personnes familières de ces questions.

La position de Donald Trump sur le sujet est ferme, ont indiqué deux des sources en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.

Selon deux autres personnes citées par le média, l'équipe américaine a présenté un livre blanc décrivant le plan de Washington pour mettre fin à la guerre à Gaza, y compris un refus de l'annexion de la Cisjordanie.

Israël s'est attiré les foudres du monde entier pour sa campagne militaire à Gaza, qui a causé d'importantes destructions et fait plus 65.000 morts, selon les autorités sanitaires locales.

(Rédigé par Doina Chiacu ; version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)

