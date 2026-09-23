Trump prévoit un spectacle grandiose pour des entretiens avec Xi qui s'annoncent tendus

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* Première visite de Xi aux États-Unis depuis près de trois ans

* Peu d’espoirs quant à une avancée décisive

* Le commerce, la technologie, Téhéran et Taïwan en tête de l'ordre du jour

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump accueille mercredi à Washington le président chinois Xi Jinping pour une visite de trois jours, au cours de laquelle les tensions entre les deux superpuissances sur le commerce, la technologie et Téhéran se joueront dans un décor de faste et de cérémonie.

À l’occasion du premier voyage du dirigeant chinois aux États-Unis depuis près de trois ans, Donald Trump accueillera Xi Jinping et son épouse sur le tarmac à leur arrivée mercredi soir à la base militaire du Maryland qui accueille Air Force One.

Au programme de ces festivités figuraient notamment un dîner d’État en présence de personnalités du monde de la technologie, une cérémonie militaire à la Maison Blanche avec des survols d’avions à réaction, ainsi qu’une visite aux Archives nationales où sont conservés les originaux de la Déclaration d’indépendance et de la Constitution.

Malgré leurs profondes divergences, les deux parties ont maintenu ce sommet, qui, selon les analystes, vise à projeter une image de stabilité entre la plus grande usine du monde et son plus grand consommateur.

Les espoirs d’une avancée décisive lors de la visite de Xi étaient minces.

La trêve commerciale de 11 mois entre les deux pays expire en novembre, mais les deux parties sont en désaccord sur des questions allant de Taïwan aux stupéfiants en passant par les minéraux rares.

Des sources proches du dossier ont indiqué que Xi Jinping allait probablement insister avec force sur les revendications de Pékin concernant Taïwan, un sujet que Washington préférerait éviter, tandis que Trump devrait maintenir des contrôles stricts sur les exportations américaines malgré les objections de Xi Jinping.

Toutefois, les pourparlers prévus jeudi pourraient néanmoins déboucher sur des accords visant à réduire les droits de douane dans certains secteurs, à coopérer en matière de lutte contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées des deux pays.

Selon ces sources, Trump devrait demander la libération de certains Américains et d’autres personnes détenues en Chine.

Les deux pays pourraient également convenir d’approfondir leurs discussions sur l’intelligence artificielle, domaine dans lequel ils se livrent une concurrence acharnée tout en étant conscients des dangers croissants.

Cette rencontre intervient à un moment difficile pour Trump, qui voit sa cote de popularité baisser alors que le mécontentement de l'opinion publique face à sa guerre contre l'Iran ne cesse de croître. Xi, bien qu'il soit lui aussi confronté à des défis sur le plan intérieur, arrive en position apparemment plus forte, le moteur commercial de son pays tournant à plein régime .

Les dirigeants eux-mêmes pourraient ne pas estimer nécessaire de faire des compromis, selon les analystes.

“Le président est fermement convaincu qu’avec le temps, l’économie américaine va croître et que les États-Unis vont se renforcer”, a déclaré Edgard Kagan, ancien responsable de la Maison Blanche aujourd’hui au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. “Je pense que lorsque Xi Jinping s’assiéra à la table des négociations avec Donald Trump, il sera intimement convaincu que les États-Unis sont en plein déclin et que le temps joue en faveur de la Chine.”

DÎNER D'ÉTAT AVEC LES DIRIGEANTS DU SECTEUR DE L'IA

Un dîner d’État prévu jeudi devrait réunir les dirigeants d’entreprises importantes sur les deux marchés, tels que Tim Cook, le directeur général d’Apple AAPL.O , Jensen Huang, le directeur général de Nvidia NVDA.O , et Sam Altman, le directeur général d’OpenAI.

Comme lors de leurs deux précédentes rencontres depuis 2025, les dirigeants prévoient un spectacle public minutieusement orchestré. Au lieu d’une conférence de presse ou d’une déclaration commune à l’issue de la rencontre, les deux pays devraient publier des communiqués contradictoires mettant en avant ce que chaque partie souhaite faire passer auprès de son public national.

Pour Trump, ce déplacement vient couronner une semaine de diplomatie qui a débuté par un séjour de deux jours à New York à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies . Près de sept mois de guerre avec l’Iran ont fait flamber les prix de l’énergie aux États-Unis, et le Parti républicain du président est confronté à des perspectives difficiles pour les élections législatives de novembre.

Xi a supervisé une forte croissance du commerce extérieur chinois, mais il est confronté à la faiblesse de la consommation des ménages et à un ralentissement du marché immobilier. Les vastes campagnes de répression contre la corruption et de renforcement de la discipline au sein de l’armée ont contribué à consolider le pouvoir de Xi, mais ont également soulevé des questions quant à l’état de préparation de l’Armée populaire de libération.

Une nouvelle rencontre entre Trump et Xi est jugée probable cette année, éventuellement en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra en Chine en novembre ou des réunions du Groupe des 20 (G20) aux États-Unis en décembre.

LES POINTS DE TENSION COMPRENNENT L’IRAN, LES ÉLECTIONS ET TAÏWAN

Après avoir imposé l’année dernière des droits de douane à trois chiffres sur les importations chinoises, Trump a assoupli sa politique et son discours à l’égard de la Chine. Une exception récente a été une allocution diffusée en prime time en juillet, au cours de laquelle Trump a réitéré ses accusations — que la Chine nie — selon lesquelles Pékin s’ingère dans les élections américaines.

L’Iran devrait figurer parmi les sujets abordés. Pékin entretient des liens étroits avec Téhéran, mais on ignore s’il aidera Trump à sortir de l’impasse dans ce conflit. Washington estime que Pékin pourrait user de son influence sur Téhéran, mais Trump a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de solliciter l’aide de la Chine.

Pékin, premier importateur mondial de pétrole, a contribué à stabiliser les prix du brut après le début de la guerre en réduisant la demande et en libérant ses stocks stratégiques. Après avoir promis de déclencher un “Jour J économique” contre les pays faisant des affaires avec l’Iran, l’administration Trump a renoncé à imposer des sanctions secondaires aux grandes banques chinoises, principal partenaire commercial de Téhéran.

Xi devrait également inciter Trump à réduire les ventes d’armes à Taïwan, comme il l’avait déjà fait lors de la dernière rencontre à Pékin. En décembre, l’administration Trump a approuvé une vente d’armes à Taïwan d’une valeur de 11 milliards de dollars , la plus importante jamais réalisée. Mais un deuxième contrat, d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars , est en suspens depuis des mois. Trump a qualifié ces ventes d’armes de “très bon atout de négociation”.