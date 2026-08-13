Trump poursuivi en justice pour un service proposant un accès anticipé payant aux publications de Truth Social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une plainte vise à interdire les annonces exclusives de Trump sur un flux payant

* Truth API facture jusqu'à 100.000 dollars par mois pour un accès anticipé à 10 comptes

* Les publications de Trump peuvent influencer les marchés

* La Maison Blanche n'a pas souhaité faire de commentaire

par Jonathan Stempel

Donald Trump a été poursuivi en justice mercredi par deux médias qui cherchent à faire fermer un nouveau service vendant un accès payant aux publications du président américain, dont certaines sont susceptibles d’influencer les marchés, sur sa plateforme Truth Social. La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan par The Intercept et la Freedom of the Press Foundation vise Truth API, un flux proposé par Trump Media & Technology Group

DJT.O qui facture jusqu’à 100.000 dollars par mois pour un accès anticipé à 10 comptes très en vue sur Truth Social, dont celui de Trump lui-même. Truth API a été lancé le 1er août, quatre jours après que les sénateurs démocrates Elizabeth Warren (Massachusetts) et Adam Schiff (Californie) ont demandé à la Commission américaine des opérations boursières (SEC), d’enquêter pour déterminer si ce service portait atteinte à l’intégrité des marchés financiers tout en enrichissant Wall Street, de riches initiés et Trump.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. D’autres responsables de la Maison Blanche font également l’objet de poursuites, mais ce n’est pas le cas de Trump Media.

Trump utilise depuis longtemps Truth Social pour diffuser des informations, notamment sur les droits de douane et les conflits au Moyen-Orient, susceptibles d’influencer les cours des actions, du pétrole et d’autres marchés.

La plainte déposée mercredi vise à empêcher la Maison Blanche de publier des communiqués officiels du gouvernement exclusivement sur Truth Social tant que ce flux payant existe.

LES PLAIGNANTS QUALIFIENT LE SERVICE DE “PROFONDÉMENT CORROMPU”

Dans leur plainte, les plaignants ont qualifié le service Truth API de “profondément corrompu”, car le président en tire un avantage financier lorsque des abonnés s’inscrivent.

Ils ont également affirmé que ce service violait le premier amendement de la Constitution américaine, car tout le monde avait droit à un accès égal aux annonces de Trump, et qu’il n’y avait aucun intérêt légitime pour le gouvernement à vendre les publications de Trump à des abonnés privés et à lui permettre d’en tirer profit.

Selon la plainte, bon nombre des 9.000 à 11.000 publications et partages de Trump sur Truth Social au cours de son deuxième mandat à la Maison Blanche n’ont jamais été suivis de communiqués officiels de la Maison Blanche.

Un porte-parole de Trump Media a déclaré que d’innombrables plateformes et médias, dont beaucoup proposent des flux par abonnement, diffusaient déjà des informations provenant de Trump, un républicain.

“Aujourd’hui, des militants de gauche tentent d’utiliser à mauvais escient les tribunaux pour le censurer” et nuire aux actionnaires, a ajouté le porte-parole.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers lundi, Kevin McGurn, directeur général par intérim de Trump Media, a déclaré que l’API Truth permettait aux abonnés d’obtenir les actualités un peu plus rapidement que les autres.

TRUMP EST LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE

Le président est le principal actionnaire de Trump Media, avec une participation de 41,3 % d’une valeur d’environ 950 millions de dollars détenue par l’intermédiaire de sa fiducie révocable Donald J. Trump Revocable Trust, selon les données de Reuters.

Son fils aîné, Donald Trump Jr., est administrateur de Trump Media et supervise ce trust. Parmi les autres comptes proposés via Truth API figurent ceux du vice-président JD Vance, du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Robert F. Kennedy Jr., du directeur du FBI Kash Patel et de la Maison Blanche elle-même, selon la plainte.

Les trois commissaires actuels de la SEC sont républicains.