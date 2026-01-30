Trump poursuit l'IRS et le département du Trésor pour 10 milliards de dollars à la suite de la fuite de déclarations d'impôts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump affirme que les fuites sur les déclarations d'impôts ont causé un préjudice important et irréparable

*

Un contractant de l'IRS a plaidé coupable de fuites et a été condamné à une peine de prison

*

L'IRS et le Trésor ne sont pas disponibles pour un commentaire

(Ajoute des détails sur la plainte, d'autres procès intentés par Trump, l'affaire criminelle contre l'entrepreneur de l'IRS et la signature de l'auteur) par Jonathan Stempel

Le président américain Donald Trump a poursuivi jeudi l'Internal Revenue Service et le département du Trésor pour 10 milliards de dollars en raison de la divulgation de ses déclarations de revenus aux médias en 2019 et 2020.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Miami, M. Trump, ses fils adultes et sa société éponyme ont déclaré que les agences n'avaient pas pris de "précautions obligatoires" pour empêcher l'ancien contractant de l'IRS Charles Littlejohn de divulguer leurs déclarations de revenus à des "médias de gauche", notamment le New York Times et ProPublica.

Les plaignants ont déclaré avoir subi un "préjudice important et irréparable" pour leur réputation et leurs intérêts financiers, et pourraient demander des dommages-intérêts punitifs parce que les fuites étaient délibérées ou résultaient d'une négligence grave.

L'action en justice intentée jeudi place M. Trump dans la position inhabituelle de poursuivre des agences gouvernementales qui font partie du pouvoir exécutif, qu'il dirige.

L'IRS fait partie du département du Trésor. Aucune des deux agences n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Scott Bessent, secrétaire au Trésor et commissaire intérimaire de l'IRS, n'est pas un défendeur. Parmi les autres plaignants figurent Donald Trump Jr, Eric Trump et la Trump Organization.

M. TRUMP A INTENTÉ PLUSIEURS PROCÈS D'ENVERGURE

Depuis qu'il a remporté un second mandat à la Maison Blanche en 2024, le président Trump a intenté de nombreuses actions en justice à titre personnel, souvent pour des sommes importantes et à la suite d'articles publiés par divers médias.

Il a intenté un procès au New York Times et à l'éditeur de livres Penguin Random House pour 15 milliards de dollars en raison d'articles et d'un livre destinés, selon lui, à saper ses chances d'être élu en 2024.

M. Trump réclame également 10 milliards de dollars au Wall Street Journal NWSA.O pour un article évoquant les vœux d'anniversaire du financier en disgrâce Jeffrey Epstein, et 10 milliards de dollars à la BBC pour le montage d'un discours précédant la prise d'assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Alejandro Brito, un avocat basé en Floride, a déposé ou aidé à déposer toutes ces plaintes, ainsi que la plainte contre l'IRS et le département du Trésor. Il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

UN ENTREPRENEUR DE L'IRS A PLAIDÉ COUPABLE ET A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE PEINE DE PRISON

Dans la plainte déposée jeudi, M. Trump et les autres plaignants affirment que le New York Times a publié au moins huit articles et ProPublica au moins 50 articles sur la base des révélations de M. Littlejohn.

Les fuites "ont causé aux plaignants un préjudice financier et de réputation, un embarras public, ont injustement terni leur réputation commerciale, les ont présentés sous un faux jour et ont affecté négativement le statut public du président Trump et des autres plaignants", selon la plainte.

En septembre 2023, les procureurs ont accusé M. Littlejohn d'avoir divulgué aux médias les dossiers fiscaux de M. Trump et de milliers d'autres Américains fortunés, affirmant qu'il était motivé par un agenda politique.

Littlejohn, 40 ans, a plaidé coupable le mois suivant pour avoir divulgué des informations sur des déclarations de revenus sans autorisation, et a été condamné en janvier 2024 à cinq ans de prison.