IA: le nouveau modèle de création de vidéo de Bytedance envahit les réseaux

Le nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) pour création de vidéo de l'entreprise chinoise ByteDance, lancé uniquement en Chine, rencontre un succès percutant sur les réseaux sociaux à travers le monde.

Bytedance, connue comme créatrice du réseau social TikTok, est aussi un acteur majeur de l'IA en Chine, la deuxième économie mondiale.

Son nouveau modèle de création de vidéo, baptisé Seedance 2.0, a été lancé en mode de test limité en Chine — mais des images synthétiques hyperréalistes inondent déjà les réseaux sociaux du monde entier.

Le cabinet de conseil CTOL Digital Solutions, basé en Suisse, l’a salué comme "le modèle de génération vidéo par IA le plus avancé disponible... surpassant Sora 2 d’OpenAI et Veo 3.1 de Google lors de tests pratiques".

Il "représente un changement fondamental dans les capacités de génération vidéo — non seulement en termes de qualité visuelle, mais aussi en automatisant le jugement éditorial auparavant réservé aux professionnels formés", a-t-il indiqué.

L’engouement a fait grimper les actions des entreprises chinoises du divertissement et du jeu vidéo lundi, avec notamment une hausse de 20% pour l’éditeur COL Group et de 10% pour Shanghai Film Co, selon Bloomberg News.

De longues scènes de combat de fantasy façon blockbuster et des plans avec zoom plongeant dévoilant des surfaces détaillées figuraient parmi les clips publiés en ligne par les utilisateurs.

Certains les ont comparés aux productions de l’application texte-vers-vidéo Sora 2 d’OpenAI, qui a suscité l’an dernier des inquiétudes en matière de droit d’auteur pour sa représentation de personnages issus de célèbres dessins animés et jeux comme South Park et Pokémon.

"Cette catégorie évolue incroyablement vite. Et la Chine semble en tête", a commenté Iñaki Berenguer, du fonds de capital-risque LifeX. "C’est incroyable ce qu’on peut créer avec de simples prompts (scènes, multi-plans, effets sonores, voix…)", a-t-il dit, en référence aux vidéos Seedance.

ByteDance a récemment évité une interdiction de TikTok aux Etats-Unis pour des raisons de sécurité nationale, où l’application compte 200 millions d’utilisateurs.

Il y a un peu plus de deux semaines, TikTok a annoncé avoir créé une coentreprise majoritairement détenue par des Américains pour exploiter ses activités aux États-Unis. ByteDance a conservé une participation de 19,9 % dans la coentreprise, maintenant sa part en dessous du seuil de 20% stipulé par la loi.

Trois investisseurs — Silver Lake, Oracle et MGX, un fonds d’investissement en IA basé à Abou Dhabi — détiennent chacun 15%. Le président exécutif d’Oracle, Larry Ellison, est un allié de longue date du président américain Donald Trump.