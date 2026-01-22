Trump poursuit JPMorgan et son directeur général Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars en raison d'une prétendue débancarisation politique

JPMorgan affirme que l'action en justice n'est pas fondée

L'action en justice allègue que la banque a fermé des comptes pour des raisons politiques

L'administration Trump a intensifié les allégations de débancarisation

Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice de 5 milliards de dollars contre JPMorgan Chase JPM.N et son directeur général Jamie Dimon, accusant la banque de l'avoir débancarisé en fermant des comptes pour des raisons politiques.

La plainte déposée dans le comté de Miami-Dade, en Floride, affirme que la plus grande banque du pays a violé ses propres politiques en l'isolant, pour surfer sur la "marée politique" en résiliant plusieurs de ses comptes.

"Bien que nous regrettions que le président Trump nous ait poursuivis en justice, nous pensons que cette action n'est pas fondée. Nous respectons le droit du président de nous poursuivre et notre droit de nous défendre", a déclaré JPMorgan.

La banque a déclaré qu'elle ne fermait pas de comptes pour des raisons politiques ou religieuses.

"Nous fermons des comptes parce qu'ils créent un risque juridique ou réglementaire pour l'entreprise. Nous regrettons d'avoir à le faire, mais souvent les règles et les attentes réglementaires nous y conduisent", a déclaré la banque.

Le procès de M. Trump affirme que, bien que la banque prétende tenir à ses principes, JPMorgan les a violés unilatéralement et sans avertissement ni recours, mettant fin à plusieurs comptes bancaires appartenant à M. Trump et à ses sociétés hôtelières.

"Les plaignants ont également subi une grave atteinte à leur réputation en étant contraints de s'adresser à d'autres institutions financières pour tenter de transférer leurs fonds et leurs comptes, en montrant clairement qu'ils avaient été débancarisés par JPMC", peut-on lire dans la plainte.

L'action en justice intervient alors que le secteur bancaire s'oppose au projet du président Trump de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit, estimant que cette mesure n'est pas rentable et qu'elle est néfaste pour les clients.

Pourtant, les banquiers ont salué les politiques de déréglementation de l'administration, qui, selon eux, pourraient réduire la bureaucratie, augmenter les profits et stimuler la croissance économique.

M. Dimon a déclaré que le plafonnement équivaudrait à une "catastrophe économique ". M. Dimon dirige la banque depuis vingt ans et est l'une des personnalités les plus influentes de l'Amérique des affaires.

Le procès accuse M. Dimon d'avoir ordonné l'établissement d'une "liste noire" pour mettre en garde les autres banques contre les relations commerciales avec l'Organisation Trump et les membres de la famille Trump, ainsi qu'avec lui-même. La liste noire était "un mensonge intentionnel et malveillant".

M. Trump réclame au moins 5 milliards de dollars de dommages et intérêts pour cette prétendue liste noire et pour la "mauvaise foi" dont aurait fait preuve JPMorgan à son égard. La Maison-Blanche a indiqué qu'elle soumettrait l'affaire à l'avocat externe du président.

LA SURVEILLANCE DES BANQUES S'INTENSIFIE

Ces dernières années, les banques ont été confrontées à une pression politique croissante, notamment de la part des conservateurs qui affirment que les prêteurs ont adopté de manière inappropriée des positions politiques de type "woke" et, dans certains cas, discriminé certaines industries telles que les armes à feu et les combustibles fossiles. Cette pression s'est intensifiée au cours du second mandat de M. Trump, le président républicain ayant affirmé dans des interviews que certaines banques refusaient de lui fournir des services, ainsi qu'à d'autres conservateurs. Les banques ont nié ces allégations.

Un régulateur bancaire américain a déclaré le mois dernier que les neuf plus grandes banques américaines avaient par le passé imposé des restrictions à la fourniture de services financiers à certaines industries controversées, dans le cadre d'une pratique communément décrite comme le "debanking".

L'année dernière, JPMorgan a déclaré qu'elle coopérait avec les demandes de renseignements des agences gouvernementales et d'autres entités concernant ses politiques et procédures à la lumière de la poussée de l'administration Trump pour examiner minutieusement les banques sur les allégations de débancarisation.

Les régulateurs américains se sont penchés sur la question de savoir si des politiques de supervision trop strictes décourageaient les banques de fournir des services à certains secteurs.

Les responsables dirigés par M. Trump ont également cherché à assouplir la surveillance, les régulateurs bancaires fédéraux ayant déclaré l'année dernière qu'ils cesseraient de surveiller les banques sur la base de ce que l'on appelle le "risque de réputation".

Selon cette approche, les autorités de surveillance pouvaient pénaliser les institutions pour des activités qui n'étaient pas explicitement interdites mais qui pouvaient les exposer à une publicité négative ou à des litiges coûteux.

Les banques se plaignent de plus en plus du caractère vague et subjectif de la norme relative au risque de réputation, qui donne aux autorités de surveillance un large pouvoir discrétionnaire pour décourager les entreprises de fournir des services à certaines personnes ou à certains secteurs.

Le secteur a également fait valoir que les régulateurs devaient mettre à jour les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, qui peuvent obliger les banques à fermer des comptes suspects sans donner d'explication aux clients.

Les actions de JPMorgan étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges de l'après-midi. L'action en justice a été rapportée pour la première fois par Fox Business plus tôt dans la journée de jeudi.