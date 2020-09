Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump pourrait nommer une femme pour remplacer Ginsburg à la Cour suprême Reuters • 20/09/2020 à 01:24









WASHINGTON, 20 septembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a donné samedi les noms de deux femmes qu'il considère comme des choix possibles pour remplacer la libérale Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi, à la Cour suprême des États-Unis. Donald Trump, qui pourrait désigner pour la troisième fois un juge à une nomination à vie au tribunal, a proposé Amy Coney Barrett et Barbara Lagoa qu'il avait déjà nommées comme juges dans des cours d'appel fédérales. Amy Coney Barrett, fervente catholique, est basée à Chicago. Barbara Lagoa est quant à elle basée à Atlanta. Le décès de Ruth Bader Ginsburg, vendredi, des suites d'un cancer, après 27 ans de carrière à la Cour a donné à Donald Trump, qui se représente le 3 novembre, l'occasion de porter sa majorité conservatrice à 6 juges contre 3. "Nous avons été portés au pouvoir pour prendre des décisions en faveur des gens qui nous ont élus, dont la plus importante est depuis longtemps considérée comme le choix des juges de la Cour suprême des Etats-Unis", a écrit Donald Trump sur son compte Twitter, en s'adressant aux dirigeants républicains. "Nous avons cette obligation, sans délai!" Le remplacement de Ginsburg nécessitera l'accord du Sénat, où les républicains disposent d'une majorité de 53 sièges sur 100. Le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, a d'ores et déjà annoncé qu'il soumettrait au vote le nom de tout candidat présenté par Donald Trump. (Lawrence Hurley, Steve Holland et Rick Cowan; version française Camille Raynaud)

