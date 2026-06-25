Trump pointe du doigt Exxon et Chevron dans le cadre d'une enquête sur des allégations de « prix abusifs » de l'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés d'un extrait vidéo publié sur X au deuxième paragraphe, ainsi qu'une déclaration de l'API)

* Trump cite Exxon Mobil et Chevron dans le cadre de l'enquête sur les prix de l'essence

* Le prix moyen de l'essence aux États-Unis s'élevait mercredi à 3,93 dollars le gallon, selon les données de l'AAA

* Les cours du brut américain ont chuté de 36 % par rapport à leur pic de mai

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il avait chargé le ministère de la Justice d’enquêter sur les compagnies pétrolières pour ne pas avoir baissé les prix à la pompe en fonction de la baisse des coûts du brut, accusant ces dernières de « profiter » des clients.

L'administration Trump a publié plus tard dans la journée de mercredi une vidéo sur X dans laquelle M. Trump a cité les producteurs de pétrole américains Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N dans le cadre de cette enquête. « Les prix du pétrole ont tellement baissé, mais on ne constate aucun changement à la pompe », a déclaré Trump dans cette vidéo.

Exxon et Chevron n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les cours du pétrole ont grimpé en flèche cette année après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran fin février, et les consommateurs ont fait part de leurs inquiétudes face aux prix élevés de l’essence, alors que le président et ses collègues républicains se battent pour conserver leur faible majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre . Les efforts diplomatiques entre Washington et Téhéran pour résoudre le conflit se sont traduits par un certain soulagement à la pompe pour les Américains, comme l’ont montré des données publiées en début de semaine, les prix de l’essence ayant baissé pour la sixième semaine consécutive. Cependant, Donald Trump a déclaré que la baisse des prix de l’essence n’était ni suffisante ni proportionnelle à celle des coûts du pétrole brut. « Les grandes compagnies pétrolières ne baissent pas leurs prix à la pompe à la hauteur de la forte baisse des prix qu’elles paient pour le pétrole. Ces prix s’effondrent comme une pierre! En d’autres termes, les clients se font « arnaquer » », a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

« J’ai demandé au ministère de la Justice d’ouvrir immédiatement une enquête à ce sujet », a-t-il ajouté. Les prix à la pompe restent nettement supérieurs aux 2,76 dollars le gallon enregistrés en janvier, soit plus d’un mois avant le début du conflit avec l’Iran. Le prix moyen de l’essence aux États-Unis s’élevait mercredi à 3,93 dollars le gallon, selon les données de l’AAA, soit une baisse de près de 14 % par rapport au pic atteint en mai.

Les cours du pétrole brut américain ont chuté de 36 % par rapport à leur plus haut niveau atteint en mai, après que les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord de paix provisoire et rouvert le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole avant le début de la guerre.

« Les prix de l’essence ne suivent pas exactement ceux du pétrole brut, en particulier lors d’une perturbation mondiale majeure qui continue d’affecter l’approvisionnement, le raffinage et les stocks », a déclaré Bethany Williams, porte-parole de l’American Petroleum Institute, un groupe professionnel représentant des producteurs de pétrole tels qu’Exxon et Chevron.