Trump plaide pour des résultats d'entreprises tous les six mois au lieu de trois
information fournie par Boursorama avec AFP 16/09/2025 à 08:06

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 15 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 15 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Donald Trump a une nouvelle fois évoqué lundi l'idée d'une publication des résultats des entreprises cotées en Bourse tous les six mois, au lieu de trois, pour que ces dernières puissent économiser de l'argent.

"Les entreprises et les sociétés ne devraient plus être obligées de +rendre compte+ de leurs résultats tous les trimestres (...), mais plutôt tous les six mois", a écrit le président américain sur son réseau social Truth, "sous réserve de l'approbation de la SEC", le gendarme financier américain.

Le locataire de la Maison-Blanche avait déjà soumis cette idée en 2018, au cours de son premier mandat.

Selon lui, "cela permettra de réaliser des économies et aux dirigeants de se concentrer sur la bonne gestion de leur entreprise", a-t-il expliqué sur Truth.

Interrogée par l'AFP, la SEC a assuré qu'elle allait donner "la priorité à cette proposition afin d'éliminer davantage les régulations inutiles qui pèsent sur les entreprises".

Donald Trump relance ainsi le débat sur une question devenue un serpent de la mer dans les milieux d'affaires et financiers.

Les partisans de la suppression des résultats trimestriels estiment que ces rapports d'étape censés fournir un carnet de santé d'une entreprise à un moment donné mettent beaucoup de pression sur elles à court terme au détriment de la performance à long terme.

"Cela pourrait certainement aider les entreprises à faire des économies", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA, selon qui "la production de deux rapports par an demanderait moins de temps que celle de quatre rapports."

"Cela augmenterait probablement la volatilité (sur les marchés, NDLR), car il y aurait moins d'indications permettant de réajuster les attentes", tempère toutefois l'analyste.

La Commission européenne a aboli en 2013 l'obligation pour les sociétés présentes en Bourse de présenter leurs résultats tous les trois mois. La plupart des grandes entreprises de l'Union ont néanmoins continué à publier à une fréquence trimestrielle.

