 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sabotage Nord Stream: un juge italien ordonne l'extradition d'un Ukrainien vers l'Allemagne
information fournie par AFP 16/09/2025 à 12:15

Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )

Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )

La Cour d'appel de Bologne, dans le nord de l'Italie, a ordonné mardi l'extradition vers l'Allemagne d'un Ukrainien soupçonné par la justice allemande d'être l'un des coordinateurs du commando ayant saboté le gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique en septembre 2022.

Arrêté fin août, Serhii Kuznietsov, qui était militaire au moment des faits et nie tout lien avec cette affaire, va se pourvoir en Cassation auprès de la Cour suprême italienne, a affirmé à l'AFP son avocat, Nicola Canestrini.

Il affirme qu'il se trouvait en Ukraine au moment des explosions et Me Canestrini a dénoncé un procès inéquitable.

"Les droits fondamentaux – procès équitable, conditions de détention, immunité fonctionnelle – ne peuvent être sacrifiés au nom d'une coopération judiciaire automatique", a-t-il déploré dans un communiqué.

"Kuznietsov n'a pas été autorisé à assister personnellement à ses audiences et s'est vu refuser un accès complet au dossier allemand, en violation flagrante du droit à un procès équitable", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'affaire est particulièrement sensible en raison de l'invasion de Ukraine par la Russie en février 2022.

Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

A cette époque, la Russie avait cessé de livrer du gaz via Nord Stream 1, sur fond de bras de fer avec les pays européens alliés de Kiev. Quant au gazoduc jumeau Nord Stream 2, pomme de discorde entre Berlin et Washington depuis des années, il n'était jamais entré en service.

Après le sabotage, des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes séparément par l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Elles ont été closes dans ces deux pays scandinaves en 2024.

L'enquête allemande a identifié une cellule ukrainienne composée de cinq hommes et d'une femme comme étant les auteurs des explosions du gazoduc. Selon le magazine Der Spiegel et d'autres médias, les membres de la cellule auraient affrété un yacht pour perpétrer l'attaque.

Selon le parquet allemand, Kuznietsov a utilisé de faux documents d'identité pour louer le yacht, parti de Rostock, dans le nord du pays.

De nombreuses pistes ont été évoquées, avec toujours en toile de fond l'hypothèse selon laquelle un État pourrait être le commanditaire de l'opération.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:45 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Chipotle Mexican Grill et Dave & Buster's Entertainment, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Une photo prise depuis la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre de la fumée s'élèvant sur le site de bombardements israéliens sur le territoire palestinien dévasté et assiégé, le 16 septembre 2025 ( AFP / Menahem KAHANA )
    Israël lance son offensive terrestre majeure à Gaza-ville
    information fournie par AFP 16.09.2025 12:40 

    L'armée israélienne a annoncé le lancement mardi avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas. A Genève, une commission d'enquête ... Lire la suite

  • Un véhicule blindé de transport de troupes manœuvre le long du côté israélien de la frontière, tandis que la destruction à Gaza est visible
    "Gaza brûle", dit Israël alors qu'une opération terrestre majeure a débuté
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:39 

    Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne. ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    La CE va adopter mercredi de nouvelles sanctions contre Israël
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:38 

    Les commissaires européens devraient approuver mercredi un nouveau train de sanctions contre Israël en réponse à sa campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission. "Demain, les commissaires adopteront un paquet de mesures ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank