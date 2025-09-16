Sabotage Nord Stream: un juge italien ordonne l'extradition d'un Ukrainien vers l'Allemagne

Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )

La Cour d'appel de Bologne, dans le nord de l'Italie, a ordonné mardi l'extradition vers l'Allemagne d'un Ukrainien soupçonné par la justice allemande d'être l'un des coordinateurs du commando ayant saboté le gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique en septembre 2022.

Arrêté fin août, Serhii Kuznietsov, qui était militaire au moment des faits et nie tout lien avec cette affaire, va se pourvoir en Cassation auprès de la Cour suprême italienne, a affirmé à l'AFP son avocat, Nicola Canestrini.

Il affirme qu'il se trouvait en Ukraine au moment des explosions et Me Canestrini a dénoncé un procès inéquitable.

"Les droits fondamentaux – procès équitable, conditions de détention, immunité fonctionnelle – ne peuvent être sacrifiés au nom d'une coopération judiciaire automatique", a-t-il déploré dans un communiqué.

"Kuznietsov n'a pas été autorisé à assister personnellement à ses audiences et s'est vu refuser un accès complet au dossier allemand, en violation flagrante du droit à un procès équitable", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'affaire est particulièrement sensible en raison de l'invasion de Ukraine par la Russie en février 2022.

Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

A cette époque, la Russie avait cessé de livrer du gaz via Nord Stream 1, sur fond de bras de fer avec les pays européens alliés de Kiev. Quant au gazoduc jumeau Nord Stream 2, pomme de discorde entre Berlin et Washington depuis des années, il n'était jamais entré en service.

Après le sabotage, des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes séparément par l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Elles ont été closes dans ces deux pays scandinaves en 2024.

L'enquête allemande a identifié une cellule ukrainienne composée de cinq hommes et d'une femme comme étant les auteurs des explosions du gazoduc. Selon le magazine Der Spiegel et d'autres médias, les membres de la cellule auraient affrété un yacht pour perpétrer l'attaque.

Selon le parquet allemand, Kuznietsov a utilisé de faux documents d'identité pour louer le yacht, parti de Rostock, dans le nord du pays.

De nombreuses pistes ont été évoquées, avec toujours en toile de fond l'hypothèse selon laquelle un État pourrait être le commanditaire de l'opération.