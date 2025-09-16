 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 887,74
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VusionGroup, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du mardi 16 septembre 2025
information fournie par AOF 16/09/2025 à 12:10

(AOF) - VusionGroup (+ 16,13 %, à 246,20 euros)

Le numéro un mondial des solutions de digitalisation du commerce a dévoilé des résultats semestriels solides et a relevé certains de ses objectifs annuels. VusionGroup a essuyé une perte de 9,7 millions d'euros nettement réduite par rapport à l'année dernière à la même époque : -24,4 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a bondi de 84% à 108,4 millions d'euros à 16,7% du chiffre d'affaires soit une amélioration de 3 points de marge d'Ebitda ajusté. Côté perspectives, le groupe cible désormais une marge d'Ebitda ajusté en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024 contre de 100 à 200 points de base précédemment. En données ajustées, le chiffre d'affaires est anticipé à 1,5 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions digitales pour le commerce physique -étiquettes et solutions IoT, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 1 Md€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 52 %, dont la France pour 10 %, et les Amériques & Asie-Pacifique ;

- Ambition de forte croissance des revenus : à partir de l’exploitation du potentiel des technologies numériques regroupées par une plateforme logicielle propriétaire, déploiement, souvent en partenariat, de 6 grands types de solutions chez les commerçants : SESimagotag (étiquettes électroniques et digitalisation des étagères), VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles). dans l’usage des technologies numériques, comportant une part croissante de solutions à valeur ajoutées ou VAS ;

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : le hong-kongais BOE Smart Retail (contrôlé à 80 % par le chinois BOE Technology et 20 % par le management de VusionGroup) pour 25 %, les managers et salariés regroupés dans la société SESIM pour 12 %, BPIFrance pour 8 %, le chinois E-Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 6,06 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %.

- Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- efforts de déploiement géographique ciblés sur les Etats-Unis et l’Europe,

- équilibre de la base de clients entre la distribution, l’e-commerce, la grande consommation puis la technologie,

- organisation commerciale renforcée, d’où une croissance du carnet de commandes à un rythme supérieur à celle des revenus (+ 88 % au 1 er trimestre),

- innovation volontariste : avec 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres et portefeuille de + 510 brevets actifs dans une vingtaine de pays), et 3 focus (génération de système digital d’étagères, enrichissement de la plateforme Cloud IoT & solutions d’IA et vision par ordinateur) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- les programmes « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution et « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiques du groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement constant du pôle Data : acquisitions de MarketHub et Memory pour l’offre de gestion de précision des magasins, intégration de Belive.ai dans Captana… ;

- Renforcement de la place de n° 1 aux Etats-Unis, portée par le partenariat avec le distributeur Walmart déployé sur tous les états et assorti d’une entrée progressive, à hauteur de 10 %, dans le capital ;

- Bilan non endetté : position nette de 366 M€, alimentée par l’autofinancement libre de 391 M€.

Défis

- Forte sensibilité à l’obtention de nouveaux contrats ;

- Montée en puissance des solutions à valeur ajoutées ou VAS, telles EdgeSense et VusionOX dont il est attendu un doublement des ventes en 2025 ;

- Quasi-insensibilité au relèvement des tarifs douaniers américains,

- Après une hausse de 31 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissance de 40 % des ventes, à 1,4 Md€ de chiffre d’affaires (40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient), réparties entre l’IoT pour 45 % et les VAS pour 30 %), marge opérationnelle en hausse de 100 à 200 points de base et autofinancement libre positif ;

- Stratégie « Vusion-27 » : 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les VAS ;

- Doublement du dividende 2024 à 0 ,60 €.

Valeurs associées

VUSIONGROUP
244,8000 EUR Euronext Paris +15,47%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 12:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank