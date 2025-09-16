Automobile: Ford prévoit jusqu'à 1.000 nouvelles suppressions de postes en Allemagne

information fournie par Boursorama avec AFP • 16/09/2025 à 12:09

Le constructeur automobile en crise Ford a annoncé mardi viser jusqu'à 1.000 nouvelles suppressions d'emploi dans son usine allemande de Cologne (ouest) en raison de la faiblesse de la demande, illustrant la crise persistante du secteur automobile.

"En Europe, la demande de voitures électriques reste bien en deçà des prévisions de l'industrie", a déclaré le groupe américain dans un communiqué.

En conséquence, le groupe compte réduire la cadence de production à partir de janvier 2026 dans sa dernière usine allemande encore activité, située dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

"Cette décision entraînera la suppression de jusqu'à 1.000 emplois" dans cette usine, selon le communiqué, précisant que le groupe offrira des indemnités de départ volontaire.

Cette nouvelle annonce s'ajoute aux 2.900 suppressions de postes déjà annoncées en 2024 et devant intervenir d'ici 2027.

Le groupe venait en outre de conclure cet été un accord avec les salariés de Cologne, incluant indemnités de départ, temps partiel en fin de carrière et retraite progressive.

L'orientation future de l'usine restait alors "incertaine", selon le syndicat IG Metall.

Au terme de la nouvelle réduction d'effectifs, Ford ne comptera plus qu'environ 7.600 employés à Cologne, d'après le quotidien populaire Bild. À la fin de la décennie précédente, ils étaient environ 20.000.

Ford a déjà mis fin en 2025 à l'activité de son usine de Saarlouis (ouest), qui produisait la Ford Focus.

Les constructeurs et fournisseurs automobiles en Allemagne subissent la baisse de la demande mondiale, l'augmentation des coûts, la concurrence chinoise et plus récemment la hausse des droits de douane américains.

Le premier constructeur automobile allemand, Volkswagen, prépare la suppression de 35.000 postes dans le pays.