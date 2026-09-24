Trump offre à Xi un accueil d'exception à la Maison blanche, peu d'avancées attendues

(Actualisé tout du long avec fin de la réunion à la Maison blanche, commentaires de Xi rapportés par Chine nouvelle, précisions)

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Donald Trump a réservé jeudi à Xi Jinping un accueil d'exception à la Maison blanche, dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours du président chinois, lors de laquelle aucune avancée majeure n'est attenduealors que priorité est donnée à la stabilité des liens, malgré une profonde rivalité sous-jacente.

Plusieurs sujets épineux, dont l'intelligence artificielle (IA), le commerce, Taïwan et la guerre en Iran, sont sources de tensions dans les relations bilatérales, même si Donald Trump, comme il l'a régulièrement fait par le passé, a mis en avant jeudi sa très bonne relation personnelle avec Xi Jinping.

Les deux dirigeants ont eu une "excellente réunion" à la Maison blanche, en début d'après-midi, a déclaré le président américain aux journalistes alors qu'il accompagnait son homologue chinois vers l'hélicoptère présidentiel avant son départ des lieux.

En parallèle, l'agence de presse officielle Chine nouvelle a rapporté que la question de Taïwan a été évoquée durant la réunion, Xi Jinping exhortant Donald Trump à modifier la position de Washington pour s'opposer à l'indépendance de l'île démocratique, considérée par Pékin comme une province renégate.

Aucun compte-rendu n'a été effectué dans l'immédiat par la Maison blanche.

Il était attendu que Xi Jinping presse Donald Trump de suspendre les livraisons d'armes à Taïwan. A l'issue de sa visite en Chine en mai dernier, le président américain avait dit garder comme "monnaie d'échange" une livraison d'armes record de 14 milliards de dollars pour Taipei approuvée par le Pentagone mais pas encore par ses soins.

Cette décision a alimenté les préoccupations d'alliés de Washington en Asie et de certains soutiens républicains de Donald Trump, qui craignent que le président américain décide de revoir à la baisse le soutien des Etats-Unis à Taïwan afin d'obtenir de Pékin des victoires commerciales.

S'exprimant à Pékin lors d'un point de presse régulier, un porte-parole du ministère chinois de la Défense a déclaré que Washington devait faire preuve d'une "extrême prudence" au sujet des ventes d'armes à Taïwan, appelant à des relations militaires sino-américaines stables, saines et durables.

"INTERETS VITAUX"

C'est encadrés par des soldats portant des drapeaux des deux pays, par une fanfare et aux côtés de leurs épouses que Donald Trump et Xi Jinping ont échangé sourires et poignées de mains, sur un tapis rouge devant la Maison blanche, peu après 16h00 GMT, avant d'entrer dans le bâtiment.

"Dès ma première élection en 2016, le président Xi et moi avons noué une amitié, une très grande amitié même, fondée sur le respect mutuel et les intérêts vitaux de nos peuples", a ensuite déclaré Donald Trump,indiquant que la réunion entre les deux dirigeants porterait sur la sécurité, les technologies et l'intelligence artificielle (IA). "Les décisions que nous prenons aujourd'hui dans ces domaines peuvent favoriser la paix et la prospérité pendant des décennies", a-t-il ajouté.

Xi Jinping a pour sa part évoqué "une relation personnelle de confiance" avec le locataire de la Maison blanche. "Comme je l'ai dit à maintes reprises, la Chine et les États-Unis, en tant que deux grandes puissances, ont tout à gagner à coopérer et tout à perdre dans un affrontement", a-t-il dit, appelant à une concurrence "saine" mais "limitée" entre les deux pays.

Le président chinois, qui souhaite "un dialogue régulier" entre les armées des deux pays, mais aussi améliorer "les mécanismes de communication et de prévention des crises", a également annoncé que la Chine inviterait "100.000 jeunes Américains" au cours des cinq prochaines années dans le cadre d'études et d'échanges, ainsi que l'accueil de deux pandas géants par le zoo d'Atlanta.

Donald Trump entend être à la hauteur de l'accueil grandiose qu'il a reçu en Chine en mai dernier, avec une cérémonie organisée sur la pelouse sud de la Maison blanche ainsi que dans les salles de réception et la Roseraie.

Un grand dîner d'État en présence de plusieurs grands dirigeants de la "tech" américaine était prévu jeudi.

Il s'agit de la deuxième rencontre cette année entre les dirigeants des deux premières puissances économiques mondiales, mais de la première visite de Xi Jinping à Washington depuis plus d'une décennie.

UNE "LIGNE DIRECTE" DÉDIÉE À L'IA ?

Donald Trump avait accueilli mercredi le président chinois à sa descente d'avion, près de Washington. Il s'agissait du premier accueild'un dirigeant étranger par un président américain sur la base militaire d'Andrews depuis la visite du pape François en 2015, alors reçu par Barack Obama, selon le réseau de chaînes câblées C-SPAN.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a de son côté déclaré à la chaîne Fox News qu'il était convenu avec le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, de prolonger de deux mois - soit jusqu'au 10 janvier prochain- la trêve commerciale entre les deux pays qui devait expirer le 10 novembre.

Dans un message publié jeudi matin sur son réseau Truth Social, Donald Trump a indiqué qu'il ne s'attendait à aucune décision substantielle en matière de "super intelligence" - l'expression qu'il emploie pour désigner l'IA. "La super intelligence sera un sujet majeur de discussion, mais je veux laisser les choses exactement en l'état", a-t-il écrit. "C'est également la position de la Chine."

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, avait précédemment déclaré qu'une réflexion naissante portait sur "l'équivalent d'une ligne directe telle que celle dont nous disposions pendant la Guerre froide" afin d'éviter des incidents qui "pourraient avoir un impact sur les économies ou les sociétés, voire conduire à un conflit entre États-nations".

Globalement, aucune avancée majeure n'est attendue lors de la visite du président chinois, des désaccords subsistant entre Pékin et Washington sur de nombreux dossiers, dont les opioïdes et les terres rares.

Les discussions pourraient néanmoins déboucher sur des accords visant à réduire les droits de douane dans certains secteurs, à coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées des deux pays. Donald Trump devrait en outre demander la libération d'Américains et d'autres personnes détenues en Chine.

(David Brunnstrom, Andrea Shalal, David Lawder et Trevor Hunnicutt, avec la contribution de Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei, Joe Cash à Pékin; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet)