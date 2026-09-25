Xi, reçu avec tous les égards par Trump, prône la coexistence pacifique

Le président chinois Xi Jinping (g) et le président américain Donald Trump assistent à une revue militaire dans la roseraie de la Maison Blanche, à Washington, le 24 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Xi Jinping, reçu avec des égards très appuyés par Donald Trump, a profité de son passage à la Maison Blanche pour plaider la coexistence pacifique entre les deux superpuissances rivales, tout en réaffirmant ses lignes rouges sur Taïwan.

La visite d'Etat de trois jours du président chinois a connu jeudi son apogée mondaine avec un dîner de gala auquel étaient conviés, côté américain, les patrons des plus grandes entreprises, avec un accent particulier sur la tech (Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla ou encore OpenAI étaient représentés).

Des manifestants ont donné de la voix quand le président américain et Melania Trump ont reçu Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan sur les marches de la Maison Blanche.

"Libérez Hong Kong" ou encore "Xi Jinping n'est pas le bienvenu" , ont-ils scandé, tranchant avec le déroulé bien huilé de la journée, destinée à confirmer la fragile détente entre la Chine et les Etats-Unis.

Portant un toast, Donald Trump a souhaité un "avenir d'harmonie" pour les deux pays. "Le président Xi et moi-même comprenons que nous représentons des systèmes différents, mais les liens entre nos peuples perdurent", a dit le milliardaire de 80 ans, accusé par ses opposants de réserver un traitement privilégié aux dirigeants autoritaires.

Il a aussi promis à son invité une visite de son chantier le plus important, et le plus critiqué, celui d'une future salle de bal à la Maison Blanche.

"Grande amitié"

Le président chinois a levé son verre à un "nouveau chapitre dans les relations amicales" des deux super puissances.

Le matin, Donald Trump avait assuré avoir construit avec Xi Jinping une relation de "grande amitié". Le président chinois avait appelé à "coexister en paix".

Washington et Téhéran doivent résoudre leurs différends "le plus rapidement possible" par la négociation, a-t-il aussi affirmé, selon des propos rapportés par l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

Le président chinois Xi Jinping s'exprime à la Maison Blanche aux côtés du président américain Donald Trump, le 24 septembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

La Chine, alliée de l'Iran, subit les retombées du conflit déclenché par le milliardaire républicain.

Xi Jinping a aussi émis une mise en garde à propos de Taïwan, appelant Washington à la "prudence" et exhortant les Etats-Unis à s'opposer explicitement à l'indépendance de l'île, selon la même source, ce qui serait une rupture avec la position volontairement ambiguë adoptée de longue date par Washington.

La Chine n'exclut pas de prendre de force le contrôle de Taïwan, qu'elle juge faire partie intégrante de son territoire et que les Etats-Unis soutiennent militairement.

IA

Xi Jinping a par ailleurs dit dans son discours que Pékin et Washington avaient à la fois "les capacités et la responsabilité" de développer l'intelligence artificielle en la gardant sous un "contrôle humain".

Modèles IA : la course entre la Chine et les États-Unis ( AFP / Sophie RAMIS )

Peu avant, Donald Trump avait affirmé sur son réseau Truth Social vouloir en rester "exactement au stade actuel" en matière de régulation de cette technologie, autour de laquelle la Chine et les Etats-Unis se livrent une compétition acharnée. Cette approche de statu quo est, selon lui, "aussi la position de la Chine".

Le président américain organise cette visite à quelques semaines de législatives mal engagées pour son parti. Mécontents du conflit au Moyen-Orient, les électeurs lui reprochent d'ignorer leurs difficultés à joindre les deux bouts.

Donald Trump a réservé un accueil fastueux à Xi Jinping, avec fanfare en costume d'époque, démonstrations de militaires en grande tenue et survol par des avions de combat.

Le président américain, qui a été accueilli son invité à l'aéroport mercredi, fait rarissime, "a une attirance innée pour les dictateurs", a dénoncé le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer.

Le président américain Donald Trump (2e d) et la Première dame Melania Trump accueillent le président chinois Xi Jinping (2e g) et son épouse Peng Liyuan à leur arrivée à la Maison Blanche, à Washington, le 24 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Xi Jinping n'a pas emmené de chefs d'entreprise au banquet, auquel le Français Bernard Arnault (LVMH) a été convié.

Mais il a annoncé qu'un couple de pandas géants, mammifères emblématiques de la diplomatie chinoise, arriverait dans quelques jours au zoo d'Atlanta, comme un "symbole d'amitié".

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir.

Le passage à Washington du président chinois prendra fin vendredi après un thé à la Maison Blanche puis une visite des deux couples présidentiels aux Archives nationales américaines.