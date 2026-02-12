Trump nomme un avocat de la Maison Blanche au tribunal chargé des affaires tarifaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi quatre nouvelles nominations judiciaires, dont une avocate de la Maison Blanche chargée de combler une vacance dans un tribunal clé qui serait impliqué dans l'audition des procès intentés par des entreprises demandant des remboursements si la Cour suprême des États-Unis se prononce contre la légalité de ses vastes tarifs douaniers mondiaux. M. Trump a souligné la nomination de Kara Westercamp au Tribunal américain du commerce international dans l'un des messages qu'il a publiés sur les réseaux sociaux et dans lesquels il a également dévoilé trois autres nominations judiciaires dans le Montana, en Caroline du Sud et dans les Îles Vierges.

Mme Westercamp, conseillère associée à la Maison-Blanche, avait auparavant travaillé au ministère américain de la justice. M. Trump l'a présentée comme une "avocate très expérimentée dans le domaine du commerce", chargée de "défendre notre programme historique et populaire de l'Amérique d'abord".

M. Trump a également nommé Katie Lane, avocate au Comité national républicain, au poste de juge d'un tribunal de district dans le Montana, où elle avait précédemment occupé le poste de solliciteure générale adjointe. M. Trump a déclaré que, dans le cadre de ses fonctions au sein du RNC, elle avait joué un "rôle essentiel dans la lutte contre la fraude électorale". En Caroline du Sud, M. Trump a nommé Sheria Clarke, associée de Nelson Mullins, à un poste de juge de district. M. Trump a indiqué qu'elle avait précédemment été conseillère principale de la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants des États-Unis et conseillère de la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur les événements de Benghazi, en Libye.

M. Trump a également nommé le procureur fédéral Evan Rikhye pour un mandat de dix ans au tribunal de district des Îles Vierges, une juridiction territoriale.

Si cette nomination est confirmée par le Sénat, dirigé par les républicains, Kara Westercamp deviendra membre à vie d'une cour spécialisée de neuf membres chargée d'examiner les affaires relevant du droit commercial américain, notamment les poursuites concernant les droits de douane et les taxes perçues par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

"Kara connaît la sagesse et le courage nécessaires pour protéger le peuple américain, qui se fait arnaquer par d'autres pays depuis bien trop longtemps", a déclaré M. Trump. "Elle fera toujours passer l'Amérique en premier".

Des centaines d'entreprises , dont Costco, Goodyear Tire & Rubber Company et Revlon, ont déposé ces dernières semaines une série de plaintes devant le tribunal pour contester les droits de douane imposés par M. Trump et demander le remboursement des droits payés dans l'attente d'une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant ces droits illégaux. En mai, un groupe de trois juges de ce tribunal a bloqué la plupart des tarifs douaniers de M. Trump dans une décision de grande envergure, estimant que le président avait outrepassé son autorité . La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision en août , que la Cour suprême des États-Unis est en train d'examiner.

En réponse à la décision initiale rendue en mai, M. Trump s'est interrogé, dans un message publié sur les réseaux sociaux, sur "l'origine de ces trois premiers juges" et a qualifié cette décision de "tellement erronée et tellement politique".