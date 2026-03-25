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Trump nomme les directeurs généraux de Nvidia et de Meta au conseil scientifique et technologique
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un conseil de l'IA pour définir la réponse des États-Unis à la concurrence mondiale en matière d'IA

* Conseil coprésidé par David Sacks et Michael Kratsios

* Le conseil pourrait s'élargir à 24 membres

(Mise à jour de l'information et ajout de détails aux paragraphes 8 et 9)

Le président américain Donald Trump a nommé Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms

META.O , Larry Ellison, président exécutif d'Oracle ORCL.N et Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à un conseil qui pèsera sur la politique de l'IA et d'autres questions, a déclaré la Maison Blanche mercredi.

Le cofondateur de Google GOOGL.O Sergey Brin et la directrice générale d'AMD AMD.O Lisa Su font également partie du groupe initial de 13 membres de l'industrie nommés au President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST).

Trump a fait de l'affirmation du leadership des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle une priorité centrale de son second mandat, en présentant la technologie comme un élément déterminant de la concurrence stratégique avec la Chine.

Quelques jours après son entrée en fonction en janvier dernier, il a demandé aux agences fédérales de préparer un plan d'action sur l'IA visant à réduire les obstacles réglementaires et à accélérer l'innovation dans le secteur privé.

Le conseil, qui devrait jouer un rôle clé dans l'élaboration de la réponse de Washington à l'intensification de la concurrence mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle, pourrait compter jusqu'à 24 membres, selon la Maison-Blanche.

Ces dernières nominations témoignent d'un rapprochement entre l'administration et les grandes entreprises technologiques. D'autres membres seront nommés au conseil dans un avenir proche, a indiqué la Maison Blanche.

Le conseil sera coprésidé par le tsar de la Maison Blanche pour l'IA et la cryptographie, David Sacks, et par le conseiller en technologie, Michael Kratsios.

Zuckerberg et Nvidia ont déclaré que le conseil contribuerait à renforcer la position des États-Unis dans le domaine de l'IA, tandis qu'Oracle s'est refusé à tout commentaire. Alphabet et AMD n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Bob Mumgaard, directeur général et cofondateur de Commonwealth Fusion Systems, a également rejoint le conseil. L'arrivée de Mumgaard au PCAST est un signal fort du soutien du gouvernement américain à l'industrie de la fusion, a déclaré l'entreprise.

L'intelligence artificielle est devenue l'un des principaux moteurs de l'investissement américain, les entreprises s'engageant à dépenser des milliers de milliards de dollars au cours des prochaines années, alors que l'administration Trump s'efforce d'accélérer la croissance du secteur.

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ALPHABET-A
291,5650 USD NASDAQ -3,47%
AMAZON.COM
212,2642 USD NASDAQ +1,01%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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META PLATFORMS
599,4800 USD NASDAQ -0,76%
MICROSOFT
371,3800 USD NASDAQ -3,03%
NVIDIA
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ORACLE
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