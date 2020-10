Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump négatif au coronavirus, dit son médecin Reuters • 12/10/2020 à 23:45









WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Donald Trump a subi un test négatif au coronavirus et n'est plus contagieux, a annoncé lundi le médecin de la Maison blanche, dix jours après l'annonce de la contamination du président américain par le SARS-CoV-2. Dans une note diffusée par la Maison blanche, Sean Conley a déclaré que Donald Trump avait été testé négatif pendant plusieurs jours consécutifs sur la base du test rapide de dépistage BinaxNOW développé par le laboratoire Abbott ABT.N . Il a ajouté que ces tests ainsi que d'autres données cliniques indiquaient "l'absence de réplication virale détectable". (Eric Beech, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ABBOTT LABORATOR NYSE +1.24%