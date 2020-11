Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump n'est pas le seul à croire encore en sa victoire, certains parieurs aussi Reuters • 12/11/2020 à 15:47









par Elizabeth Howcroft et Krystal Hu LONDRES/NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - Donald Trump n'est pas le seul à croire en sa bonne étoile, certains parieurs, minoritaires toutefois, continuant de miser sur un reconduction du président américain pour un second mandat en dépit d'une victoire largement attribuée à Joe Biden. Selon le site de paris en ligne Betfair, Donald Trump aurait ainsi encore 10% de chances de rester à la Maison Blanche alors que seulement 3% des parieurs croyaient toujours en ses chances à la fin de la semaine dernière. Tous les grands médias américains ont annoncé la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection du 3 novembre en se basant sur des résultats préliminaires. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié cette semaine, près de 80% des Américains reconnaissent Joe Biden comme gagnant de l'élection. (Elizabeth Howcroft, Krystal Hu; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

