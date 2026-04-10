Trump met en garde l'Iran sur les péages d'Ormuz alors que le gel du trafic incite le Japon à libérer plus de pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Téhéran a proposé des péages et une route spéciale pour traverser le détroit

* Un seul navire non lié à l'Iran a quitté le détroit au cours des dernières 24 heures

* Le Japon prévoit une nouvelle libération d'urgence de pétrole

* L'Iran exporte sans entraves, les acheteurs chinois paient un supplément

* Le prix du pétrole a augmenté d'environ 50 % depuis le début de la guerre

(Ajoute un seul navire a quitté le détroit, Starmer sur l'appel de Trump, navires iraniens, paragraphes 6-7,9-10,12,20)

Le président américain Donald Trump a averti l'Iran de ne pas imposer de péage aux navires traversant le détroit d'Ormuz, alors que le trafic des pétroliers du Golfe, toujours bloqué, a incité le Japon à annoncer une nouvelle libération d'urgence de pétrole.

La guerre contre l'Iran a mis à mal la production énergétique du Golfe, gelé les exportations et fait grimper les prix du pétrole d'environ 50 %, ce qui constitue le pire choc énergétique au monde, les acheteurs asiatiques étant les plus durement touchés.

"Des rapports indiquent que l'Iran fait payer des frais aux pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz", a écrit M. Trump dans un message publié sur le site Truth Social. "Il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas et, si c'est le cas, qu'ils arrêtent maintenant."

"Ce n'est pas l'accord que nous avons!", a déclaré Trump.

L'Iran prévoyait d'exiger des péages en crypto-monnaie pendant le cessez-le-feu, Hamid Hosseini, porte-parole de l'Union des exportateurs iraniens de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, avait déclaré au journal Financial Times.

M. STARMER: LES PAYS TRAVAILLENT À LA RÉOUVERTURE DU DÉTROIT

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré vendredi que M. Trump et lui-même avaient discuté de la manière de rouvrir le détroit un jour plus tôt.

"Nous avons mis en place une coalition de pays (...) qui travaillent sur un plan politique et diplomatique, mais qui examinent également les capacités militaires et (...) la logistique nécessaire pour faire passer les navires par le détroit", a déclaré M. Starmer.

La réouverture de la voie navigable permettrait de libérer des centaines de pétroliers et d'autres navires bloqués, et constituait l'une des conditions du cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 7 avril.

Vendredi, un seul grand navire non lié à l'Iran avait franchi le détroit pour quitter le Golfe au cours des dernières 24 heures, selon les données de suivi des navires, contre environ 140 en temps normal.

Le cargo Oceana Sky, battant pavillon panaméen, a quitté le port irakien de Khor Al Zubair à destination de la Jordanie, selon les données des plateformes Kpler et Lloyd's List Intelligence.

L'IRAN TRACE UNE NOUVELLE ROUTE

Jeudi, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a défini une route spéciale pour les navires, les avertissant de naviguer dans les eaux iraniennes autour de l'île de Larak afin d'éviter le risque de mines navales sur les voies habituelles du détroit, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

L'Oceana Sky s'est conformé à la nouvelle route, selon les données de suivi des navires du LSEG.

Le Japon prévoit de mettre à disposition 20 jours supplémentaires de réserves de pétrole à partir du mois de mai, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi lors d'une réunion du cabinet vendredi.

Le Japon dépend du Golfe pour environ 95 % de son pétrole. Sanae Takaichi a déclaré que d'ici au mois de mai, le pays devrait être en mesure d'assurer plus de la moitié de ses importations par des voies qui contournent le détroit d'Ormuz, sans fournir de détails.

Le Golfe étant effectivement fermé, l'Arabie saoudite parvient à exporter via le port de Yanbu, sur la mer Rouge. En mai, le Japon devrait également recevoir quatre fois plus de brut américain qu'un an auparavant, selon un document du ministère du commerce et de l'économie publié vendredi.

PLANS DES PRODUCTEURS DU GOLFE

L'Arabie saoudite a mis à jour cette nuit l'état de sa production, l'agence de presse nationale SPA rapportant que les attaques iraniennes avaient réduit la capacité de production de pétrole d'environ 600 000 barils par jour et les flux sur son oléoduc est-ouest vers Yanbu d'environ 700 000 barils par jour.

Le principal exportateur, Saudi Aramco, a demandé à ses clients de soumettre des nominations pour les cargaisons de mai chargées à Yanbu et Ras Tanura, ont déclaré deux sources, les chargements de Ras Tanura dépendant de la réouverture du détroit.

Kuwait Petroleum Corp a fourni des dates de chargement pour le mois d'avril, selon deux sources, mais ces dates dépendent également de la réouverture du détroit.

Le mois dernier, KPC a déclaré la force majeure sur les livraisons en raison de la fermeture du Golfe.

LE BRUT IRANIEN SE NÉGOCIE AVEC UNE PRIME PAR RAPPORT AU BRENT

Les exportations iraniennes restent largement sans entraves: un superpétrolier pouvant transporter 2 millions de barils de pétrole, un pétrolier de soutage et un plus petit navire pétrolier ont quitté les mouillages iraniens au cours des dernières 24 heures, d'après les données de suivi des navires.

Les raffineurs chinois indépendants, les plus gros acheteurs d'Iran, paient des primes par rapport au Brent pour la première fois depuis des années, ont déclaré des sources à Reuters.

Au moins deux raffineurs de Dongying, dans la province de Shandong, ont payé des primes de 1,50 à 2 dollars le baril pour l'Iranian Light cette semaine, selon des sources commerciales. En comparaison, la décote était de 10 dollars par baril avant le conflit.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont perdu leurs gains initiaux pour s'échanger légèrement en dessous de 96 dollars le baril à 1316 GMT.