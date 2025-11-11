Trump menace les contrôleurs aériens qui ne reprennent pas le travail alors que les annulations de vols se multiplient

Trump menace de sanctions les contrôleurs aériens absents

La FAA signale que 20 à 40 % des contrôleurs ont été absents dans les principaux aéroports

Le Sénat avance un projet de loi pour mettre fin à la fermeture du gouvernement

Le président américain Donald Trump a exigé lundi que les contrôleurs aériens reprennent le travail alors que les voyageurs subissaient une nouvelle journée d'annulations de vols, que l'administration a ordonnées pour gérer les pénuries de personnel pendant la fermeture du gouvernement.

Le commentaire de M. Trump est intervenu après que le système d'aviation américain a subi de graves perturbations ces derniers jours, les absences des contrôleurs aériens ayant grimpé en flèche alors qu'ils travaillent sans être rémunérés. Certains sont absents parce qu'ils ont un deuxième emploi ou n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants.

Selon un groupe de compagnies aériennes, 1,2 million de clients ont vu leurs vols retardés ou annulés samedi et dimanche en raison de problèmes liés au trafic aérien.

Menaçant de réduire la rémunération de tout contrôleur qui ne reprendrait pas le travail, M. Trump a déclaré qu'il accorderait une prime de 10 000 dollars à ceux qui n'ont pas pris de congé pendant les 41 jours de fermeture et qu'il accueillerait favorablement la démission des autres.

"Tous les contrôleurs aériens doivent reprendre le travail, MAINTENANT! Tous ceux qui ne le font pas seront substantiellement 'pénalisés'", a écrit M. Trump sur les médias sociaux. "REPRENEZ LE TRAVAIL IMMÉDIATEMENT"

Même avant la fermeture, il manquait environ 3 500 contrôleurs aériens à l'administration fédérale de l'aviation pour atteindre les niveaux d'effectifs visés. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et travaillaient six jours par semaine.

Les fonctionnaires ont déclaré qu'il n'était pas clair comment la Maison Blanche pourrait refuser de payer le contrat syndical des contrôleurs une fois que le gouvernement rouvrirait, comme l'a menacé M. Trump, ou comment le président paierait les primes de 10 000 dollars proposées.

PROBLÈMES DE PERSONNEL DANS DEUX DOUZAINES D'AÉROPORTS

Tout porte à croire que la fermeture du gouvernement , la plus longue de l'histoire des États-Unis, prendra fin dans le courant de la semaine, après qu'un compromis visant à rétablir le financement fédéral a franchi un premier obstacle au Sénat, dimanche en fin de journée.

Mais on ne savait pas encore quand le Congrès donnerait son accord final et quand les opérations des compagnies aériennes pourraient revenir à la normale, alors que les États-Unis approchent de la période très chargée des vacances de Thanksgiving.

La FAA a déclaré la semaine dernière que 20 à 40 % des contrôleurs aériens étaient absents chaque jour dans les 30 plus grands aéroports américains pendant la fermeture.

Malgré les menaces proférées par M. Trump sur les réseaux sociaux, la FAA a indiqué lundi en fin de journée qu'elle avait des problèmes de personnel dans près de deux douzaines d'installations de trafic aérien à travers les États-Unis.

La FAA a imposé des programmes de retard au sol ou d'arrêt au sol en raison de problèmes de personnel dans huit aéroports, dont Houston, New York, Newark, Chicago, Phoenix et Las Vegas, et a ralenti les vols en Floride. Les compagnies aériennes ont annulé plus de 2 250 vols aux États-Unis et en ont retardé plus de 8 100 lundi, selon FlightAware, un site web de suivi des vols.

Dimanche, 2 950 vols ont été annulés et près de 11 200 retardés, ce qui constitue la pire journée en termes de perturbations des vols depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre.

Les actions des plus grands transporteurs américains, dont American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O , sont devenues négatives après le message de M. Trump sur les médias sociaux.

LES ANNULATIONS DE VOLS VONT AUGMENTER

La FAA a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de la semaine dernière dans 40 grands aéroports. Cette mesure devrait passer à 6 % mardi, puis à 10 % vendredi.

Les problèmes de personnel se sont aggravés au cours du week-end et le nombre de centres de contrôle du trafic aérien en manque de personnel est passé à 81 samedi, soit le niveau le plus élevé depuis le début de la fermeture le 1er octobre, a déclaré dimanche le secrétaire d'État aux transports Sean Duffy.

M. Duffy a cherché à retenir les contrôleurs qui pourraient partir à la retraite, à accélérer les embauches et à entreprendre une révision des systèmes de contrôle du trafic aérien pour un montant de 12,5 milliards de dollars.

Interrogé sur les commentaires de M. Trump, y compris sur le plan de primes, le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, Nick Daniels, a déclaré lundi que les contrôleurs apprécieraient toute reconnaissance.

"Nous travaillerons avec l'administration.... Les contrôleurs aériens continueront à se montrer présents pendant cette fermeture", a-t-il déclaré.

M. Trump a réprimandé les contrôleurs qui ont pris des congés et a qualifié ceux qui ont continué à travailler de "GRANDS PATRIOTES"

Le représentant Rick Larsen, principal démocrate de la commission de la Chambre des représentants chargée de superviser la FAA, a déclaré que les contrôleurs "méritent nos remerciements et notre reconnaissance, et non des attaques désordonnées contre leur patriotisme"

UN DIRIGEANT D'AMERICAN AIRLINES DÉCLARE: "C'EST TOUT SIMPLEMENT INACCEPTABLE

Les compagnies aériennes ont demandé l'approbation rapide d'un projet de loi que le Sénat américain a voté pour avancer dimanche et qui rouvrirait le gouvernement. On ne sait pas encore quand M. Duffy lèvera les restrictions de vol.

"La fermeture du gouvernement doit cesser, ainsi que les perturbations causées à nos clients et aux employés fédéraux qui sont forcés de travailler sans salaire", a déclaré Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines LUV.N .

American Airlines a déclaré que plus de 250 000 vols de ses clients avaient été annulés ou retardés au cours du week-end. "Cette situation est tout simplement inacceptable et tout le monde mérite mieux que cela", a déclaré David Seymour, directeur général d'American Airlines, à ses employés.

La FAA a déclaré dimanche en fin de journée qu'elle suspendait également le trafic des avions privés dans 12 aéroports où le personnel de contrôle aérien est insuffisant, dont Chicago O'Hare et Reagan Washington National.