Trump menace la Chine de contrôles à l'exportation sur des pièces de Boeing

Autrefois importantes, les commandes chinoises ne représentent plus qu'une petite partie du carnet de commandes de Boeing

L'effet financier d'une interdiction serait probablement relativement faible pour Boeing

Boeing et la Chine auraient été en pourparlers pour un accord portant sur 500 avions

Les États-Unis pourraient imposer des contrôles à l'exportation sur les pièces d'avion Boeing BA.N dans le cadre de la réponse de Washington aux limites d'exportation chinoises sur les minéraux de terres rares, a déclaré vendredi le président Donald Trump . Trump a fréquemment utilisé Boeing dans ses efforts agressifs pour remodeler le commerce mondial depuis son entrée en fonction en janvier. Au cours des affrontements avec M. Trump sur le commerce, Pékin a ordonné en avril aux compagnies aériennes chinoises de cesser temporairement de prendre livraison des nouveaux avions à réaction de Boeing. Le constructeur d'avions a également obtenu plusieurs ventes importantes de la part de transporteurs étrangers à la suite de visites de M. Trump.

"Nous avons beaucoup de choses, y compris une grande chose: les avions. Ils (China) ont beaucoup d'avions Boeing, et ils ont besoin de pièces détachées, et beaucoup de choses comme ça", a déclaré M. Trump à des journalistes à la Maison Blanche, lorsqu'on lui a demandé sur quels articles les États-Unis pourraient imposer des contrôles à l'exportation. Le constructeur aéronautique est en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 avions à la Chine, comme l'a rapporté Bloomberg en août. Il s'agirait de la première grande commande chinoise du constructeur américain depuis le premier mandat de M. Trump.

Même si cela échoue, l'impact financier pour Boeing sera probablement faible, a déclaré Scott Hamilton, un analyste du secteur aérospatial chez Leeham Co

Historiquement, la Chine a représenté jusqu'à 25 % du carnet de commandes de Boeing, mais aujourd'hui, elle en représente moins de 5 %.

Les compagnies aériennes chinoises ont commandé au moins 222 avions Boeing, selon Cirium, une société d'analyse aéronautique. Le pays compte 1 855 avions Boeing en service. La grande majorité des avions en commande et en service sont des monocouloirs 737 de Boeing. Une interdiction des pièces détachées ou des exportations toucherait également CFM International, la coentreprise entre GE Aerospace GE.N et le français Safran, qui fabrique le moteur LEAP utilisé sur le Boeing 737 MAX. GE fabrique également des moteurs pour le 777 et le 787, deux jets plus gros que la Chine a commandés. Airbus, le rival européen de Boeing, n'a reçu que 185 commandes de clients chinois, selon Cirium. Airbus possède un site de production à Tianjin, qui produit environ quatre de ses monocouloirs A320 par mois.

La Chine tente de relancer sa propre industrie des avions de ligne, principalement avec le COMAC C919, un concurrent de l'A320 et du 737. Selon Cirium, les clients chinois ont commandé 365 exemplaires de cet avion construit dans le pays.

Les contrôles américains à l'exportation sur les pièces fournies par l'Occident pour le C919 ont considérablement ralenti la production de cet avion. En septembre, COMAC n'avait livré que cinq des 32 avions que les clients chinois attendent cette année.