Bardella agressé: le suspect de 74 ans renvoyé en comparution immédiate mardi
information fournie par AFP 01/12/2025 à 17:32

Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, en visite au salon mondial de la sécurité intérieure à Villepinte le 19 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le parquet de Montauban a requis lundi le placement en détention provisoire du septuagénaire ayant écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella en vue de son procès en comparution immédiate mardi, a indiqué le procureur Bruno Sauvage dans un communiqué.

Cet homme de 74 ans, connu de la justice "pour avoir commis exactement les mêmes faits" à l'encontre d'Eric Zemmour en 2022, a indiqué en garde à vue avoir agi en "opposition par rapport à l'extrême droite", a précisé M. Sauvage.

Selon la gendarmerie, cet agriculteur à la retraite s'est présenté samedi après-midi à une séance de dédicace du président du Rassemblement national à Moissac (Tarn-et-Garonne) puis a cassé un œuf sur le tête de celui-ci avant d'être maîtrisé par la sécurité du RN et d'être interpellé. L'eurodéputé a pu ensuite reprendre la séance de dédicace de son livre.

La garde à vue du septuagénaire, "en état de récidive légale de violence volontaires notamment à l'égard d'un élu", a été prolongée de 24 heures pour déterminer s'il avait participé auparavant au rassemblement anti-RN en marge de la séance de dédicace.

Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national, a précisé le parti samedi.

Jordan Bardella a également été enfariné mardi lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul et un lycéen de 17 ans a été placé en garde à vue avant d'être libéré. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.

Outre les faits visant MM. Bardella et Zemmour, le retraité avait aussi jeté des œufs en avril 2022 sur un des bus de campagne de Marine Le Pen de passage dans le département. Cet incident n'avait pas donné lieu à poursuites.

